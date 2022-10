Le Canada sceptique à l’égard d’une force internationale en Haïti

Le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, présentera lundi au Conseil de sécurité des Nations unies une mise à jour de la situation dans son pays, tandis que les gangs criminels y terrorisent la population et poussent l’économie au bord du gouffre.

Ariel Henry réclame une force internationale pour stabiliser le pays et rétablir la paix. Il a reçu jusqu’à maintenant l’appui du secrétaire général de l’ ONU , Antonio Guterres.

Le Canada, pour sa part, croit qu’une partie du dénouement réside dans les mains du gouvernement. La solution durable au problème de sécurité en Haïti, c'est le renforcement de la Police nationale d'Haïti [PNH] , a déclaré Sébastien Carrière, en entrevue aux Coulisses du pouvoir.

L’ambassadeur du Canada en Haïti constate, depuis son arrivée dans l’île des Caraïbes en novembre 2021, une dégradation des conditions de vie des citoyens. Les gangs criminels y ont étendu leur emprise. Ils contrôlent les grandes routes entourant la capitale et le terminal pétrolier de Varreux, qui alimente la quasi-totalité du pays.

Les commerces et les hôpitaux ont été forcés de fermer leurs portes, ou ils fonctionnent au ralenti. Le choléra, que les autorités sanitaires avaient réussi à juguler en 2019, est réapparu. L’ ONU évalue que la moitié de la population, soit 5,5 millions d’habitants, souffre d’insécurité alimentaire.

Le recours à une force armée internationale sera débattu dans les prochains jours au Conseil de sécurité. Le Canada examinera la proposition qui sera élaborée par les Nations unies, mais n’est pas prêt pour le moment à l’endosser. Je pense qu'il faut apprendre des leçons du passé , a déclaré l’ambassadeur canadien.

M. Carrière estime que le temps est venu d’envisager sérieusement le recours aux sanctions.

« Des sanctions non seulement pour les chefs de gang, mais pour ceux qui facilitent leur travail, ceux qui les soutiennent, ceux qui les financent. Donc, il y a toute une infrastructure, il y a toute une constellation d'acteurs politiques, d'acteurs économiques corrompus. » — Une citation de Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada en Haïti

L’ambassadeur prend soin de préciser que ce n’est pas toute la classe politique, ni celle du monde des affaires, qui est montrée du doigt, mais plutôt certaines personnes aux intentions moins nobles.

Sébastien Carrière dit avoir constaté une dégradation des conditions de vie des citoyens en Haïti. Photo : Radio-Canada

Peu importe la décision qui sera prise par la communauté internationale au sujet d'une force d’intervention, Sébastien Carrière considère qu’il faut s’attaquer aux problèmes qui rongent Haïti de façon urgente.

Cela commence par l’élimination du blocus au terminal de Varreux, pour que l’économie reprenne une erre d’aller. Il prône aussi le renforcement de la PNH , par un apport financier ou logistique, par un approvisionnement en équipement ou par le prêt de formateurs.

Changer d'approche

Le Canada a investi 100 millions de dollars au cours des dix dernières années pour soutenir la police nationale et a annoncé en 2022 une contribution additionnelle de 42 millions de dollars.

Parallèlement, le diplomate estime que le dialogue politique doit reprendre. J'appelle aussi toute la classe politique haïtienne à changer d'approche et à arrêter de faire de la politique as usual. La classe politique haïtienne doit comprendre l'urgence de la situation et doit s'unir dans un plan de transition.

C’est grâce à ce dialogue que des élections présidentielles et législatives pourront être organisées pour enfin rétablir la démocratie. Pour y arriver, il faudra que bien des gens mettent de côté leurs intérêts personnels, selon l’ambassadeur. Comme le disait à une certaine époque notre ancien premier ministre [Jean] Chrétien : il y a beaucoup de gens qui sont peinturés dans le coin. Il va falloir que quelqu'un marche sur la peinture.

Sébastien Carrière affirme que les millions d’Haïtiens qui vivent affamés dans des conditions difficilement imaginables pour la majorité des Canadiens méritent que tous les acteurs en présence redoublent d’efforts pour trouver des solutions.