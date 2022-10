Elle avait été prêtée pour deux ans en septembre 2019, et ça a été étendu à deux ans. On a donc eu la chance d’en profiter plus longtemps que prévu , explique la spécialiste des communications du Partenariat de La Fourche et de Portage Nord, Jenna Khan.

Elle a été installée à La Fourche grâce au don généreux d’un philanthrope winnipégois appelé Michael Nesbitt, dit Mme Khan. C’est un visionnaire qui veut s’assurer que l’art est accessible à tous.

La sculpture est une œuvre d’un artiste internationalement reconnu.

Ai Weiwei est vu comme l’un des meilleurs artistes en vie. Il travaille souvent sur le thème des droits de la personne et des réfugiés , explique Jenna Khan.

La pièce a donc trouvé sa place naturelle dans la cour du Musée canadien pour les droits de la personne.

Ça correspond à nos valeurs : raconter des histoires, en présentant des voix diverses à travers des médiums différents et offrir la possibilité aux visiteurs d’avoir des conversations, des débats et d’apprendre quelque chose , poursuit Mme Khan.

La nouvelle destination de la sculpture n’est pas encore connue pour l’heure, selon la spécialiste des communications.

Jenna Khan explique que pour le moment, le Partenariat n’a pas prévu d’installer une nouvelle œuvre pour remplacer celle-ci.

Mais on a toujours des conversations sur la manière d’amener plus d’art à La Fourche de façon temporaire ou permanente.