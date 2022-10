Constructions et transports publics, Toronto assure faire au mieux pour la Ville de demain

Au centre-ville de Toronto, de nombreux travaux de construction ou réfection des rails irritent les usagers des transports publics. Selon la Ville, ces inconvénients sont nécessaires pour développer une ville en pleine croissance, mais le regroupement d’usagers TTCRiders estime que les travaux manquent de communication et de planification.

Qu’ils soient sur la rue College, King, Queen ou ailleurs en ville, les rues ouvertes en deux pour refaire les rails des tramways, le système d’eau de la Ville ou tout simplement la chaussée, ont le don de mettre à mal les nerfs des automobilistes et des usagers de la Commission des transports de Toronto (CTT).

Tout le monde comprend qu’il faut réparer les routes et les entretenir. Ce qui n’est pas acceptable c’est la mauvaise communication et le manque de services de remplacement, souvent inadéquat et mal planifié explique une membre du groupe TTCRiders Shelagh Pizey-Allen.

Pourtant, du côté de la Ville de Toronto on assure que la planification est bien là et que la pandémie a même permis d’avancer plus rapidement sur certains projets.

On a pris tout l'avantage d’avoir moins de monde sur la route. Vous devez avoir en tête que nos infrastructures, dont le réseau de l’eau , certaines ont 100 ans. On est dans le processus de renouveler des infrastructures majeures , a expliqué la gestionnaire générale des services des transports de Toronto Barbara Gray sur les ondes de CBC dans l’émission Metro Morning.

Elle ajoute que la Ville fait le maximum maintenant pour anticiper l’arrivée d’autres colossaux travaux pour la ligne Ontario, une ligne de plus de 15 kilomètres.

Selon elle, la ville grossit très rapidement et il faut donc y répondre au plus vite.

« La bonne nouvelle, même si c’est difficile à réaliser quand on est coincé dans le trafic, c'est qu’on a attiré de très gros investissements dans le développement. Une partie du défi, ce n’est pas juste les constructions que nous faisons nous ou en partenariats, mais aussi les constructions privées » — Une citation de Barbara Gray, gestionnaire générale des services des transports de Toronto

Elle explique que 250 grues ont été comptabilisés cette semaine à Toronto. C’est aussi une ville vibrante, les gens veulent aller aux événements, on ressort tout juste de la pandémie , ajoute-t-elle.

Le problème selon Shelagh Pizey-Allen, c’est que ces travaux semblent bien souvent prendre par surprise les résidents et les commerces.

C’est prévu en avance, mais quand vous le vivez ça ne paraît pas. On ne sait pas où aller et les navettes n’ont pas la priorité sur la route , se plaint-elle en expliquant que le temps des trajets peut alors grandement augmenter.

Elle aimerait voir davantage d’informations et surtout plus clair pour que les usagers puissent s’y retrouver, et même ceux qui ont des difficultés avec l’anglais. Elle estime que des affichages dans plusieurs langues seraient bienvenus.

Il y a beaucoup de langues parlées à Toronto, mais on sait qu’il y a des concentrations de certaines dans des quartiers particuliers. C’est quelque chose qu’on voit à Vancouver où des informations dans les transports sont traduites en chinois. On sait qu’il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent à Toronto, mais qui ne parlent pas anglais. Pour eux, ce n’est pas facile d'utiliser les transports , explique Shelagh Pizey-Allen.

La gestionnaire générale des services des transports de Toronto, Barbara Gray, reconnaît que la réalité peut être difficile à vivre, notamment pour les commerces. Afin d’éviter que ces derniers ne découvrent un matin que les travaux ont commencé ou que leur eau a été coupée pour la journée, elle affirme que des coordonnateurs sont envoyés sur le terrain.

Leur mission est de s’assurer de la bonne communication entre les travaux publics, privés, les commerces aux alentours ainsi que les services d’urgences, pour s’assurer que les travaux de construction soient les moins gênants possibles.

Ça évite que tout le monde se fasse livrer son béton le même jour , conclut-elle.

Avec des informations de CBC