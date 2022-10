Les 50 ans du Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma soulignés

L’événement se tenait sous la présidence d’honneur du premier directeur de l’école, Laurier Savard, qui a accueilli les premiers élèves de l’école polyvalente en 1972.

Dans le cadre de la préparation des festivités, un appel à tous a été lancé afin d’identifier 10 personnalités qui ont fréquenté l’établissement.

Plus tôt vendredi, les ambassadeurs ont rencontré les jeunes de l’école.

Myriam Bouchard, radio-oncologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats et secrétaire général de l’Université du Québec à Chicoutimi, Guylaine Dubé, directrice de l’école secondaire de 1997 à 2008, Matthieu Dugal, journaliste et animateur à Radio-Canada, ainsi que Luca Fortin, artiste et architecte, font partie des ambassadeurs retenus.

La liste comprend également Manon Girard, directrice générale d’Accès condition vie, Mélissa Harvey, entrepreneure et fondatrice de Zorah biocosmétiques, Denis Hogue, associé et conseiller au sein du cabinet de services financiers Vizés ainsi que Pascal Néron, technicien en loisirs de 2007 à 2022 au sein de l’institution d’enseignement.

Catherine Doucet, animatrice de Place publique à ICI Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean, figure parmi les ambassadeurs retenus.

J’étais tellement touchée quand on m’a appelée, ça s’est passé cet été , a partagé Catherine Doucet lors du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

J’ai dit oui tout de suite, parce que j’ai eu tellement de plaisir ici, j’ai découvert plein de choses, ça a été trois ans vraiment très, très agréables , a-t-elle ajouté.

L'animatrice Catherine Doucet et Alexandre Cloutier, vice-recteur à l'UQAC, font partie des 10 ambassadeurs qui ont été choisis pour représenter le Pavillon Wilbrod-Dufour. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Du personnel scolaire, des enseignants, directeurs et membres de la communauté prenaient aussi part à la soirée gastronomique.

La soirée prévoyait la présentation au sein de l’école secondaire d’un nouvel espace nommé Laisse ta griffe et d’une exposition de photos préparée dans le cadre du 50e anniversaire.

Les profits de l’événement sont remis à la fondation de l’école secondaire. Les fonds permettront de contribuer à acheter de l’équipement sportif et à rendre la pratique de différents sports accessibles.

L’école secondaire propose plusieurs concentrations sportives et ses équipes sont connues sous le nom des Lynx.

Avec les informations de Simon Roy-Martel