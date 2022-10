La Cité universitaire francophone célèbre son nouveau statut de faculté

Spectacle musical, performances de piano et de flûte et journées portes ouvertes rythment cette cérémonie, qui se poursuit tout le week-end.

Selon le doyen de la Faculté, Emmanuel Aito, cela a été un long travail de coopération entre la Cité Universitaire francophone et l’Université de Regina.

Ce nouveau statut permet à la Cité Universitaire de prendre sa juste place au sein de l'Université de Regina et de mieux servir la communauté fransaskoise , a déclaré Emmanuel Aito.

Ce statut nous place en position d'établir des partenariats avec d'autres facultés et établissements scolaires pour élargir l'accès à l'éducation universitaire en français , poursuit-il.

Nous nouons actuellement de solides partenariats pour que dans un avenir proche, nos étudiants puissent s'inscrire dans plus de cours et de programmes dans diverses disciplines sur nos campus afin d'étudier et de vivre en français , ajoute M. Aito.

Cette reconnaissance est un acte symbolique, rappelle le recteur de l’Université de Regina, Jeff Keshen.

« C'est un geste fort qui démontre l'importance de l'éducation en français, qui plus est ce changement de statut améliorera la capacité de l'Université à répondre aux aspirations des scolaires. » — Une citation de Jeff Keshen, recteur de l’Université de Regin

Ce nouveau statut réjouit aussi le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, pour qui plus de programmes méritent d'être développés.

En effet, la communauté fransaskoise compte plus de 53 000 personnes, dont 20 000 élèves qui étudient en français, selon M. Simard.

Beatrice Miranda, étudiante en première année au bac à l'Université de Regina, salue également ce changement.

J'étais contente de voir qu'il y a un programme en éducation française ici à Regina. Depuis le primaire, la majorité de mon parcours scolaire s'est fait en français, je suis devenue à l'aise d'étudier dans cette langue, a déclaré Beatrice Miranda.

Les célébrations de la faculté se poursuivent ce week-end. La Cité universitaire francophone organise des séances portes ouvertes ce samedi.

Les étudiants sont invités à visiter les locaux et à assister à des séances d'information sur les différents programmes qui sont offerts.

Cela faisait plus de 70 ans que la communauté fransaskoise négociait pour obtenir une faculté française dans la province.

La Cité universitaire francophone est née de la fusion en 2015 entre le Département de français et l'institut français, rappelle une note officielle.

Avec les informations de Annie St-Jacques