3500 membres au spectacle mystère pour les 50 ans de la FADOQ dans la région

Des autobus bien remplis de partout dans la région avaient fait le trajet jusqu'à Saguenay.

Cette activité gratuite lançait les célébrations des 50 ans de l’organisme dans la région.

Quelques minutes avant l’ouverture des portes de la salle de spectacle, la fébrilité était palpable dans le hall bondé alors que tous se demandaient qui allait être l’artiste sur scène.

On a adhéré tout de suite à ça, le mystère c’est toujours intrigant. Alors, on vient voir et en plus ça nous est offert. Donc, pourquoi pas? , a lancé une dame rencontrée dans le hall d’entrée.

Au total, 3500 personnes ont assisté aux deux représentations du spectacle mystère au Théâtre du Palais municipal à La Baie. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Finalement, c’est la Famille Painchaud de Québec qui a diverti les gens présents. Cette formation se spécialise dans les événements sur mesure et corporatifs. Elle est menée par le chanteur et multi-instrumentiste Patrice Painchaud, un membre de la défunte formation Okoumé.

Initialement, il ne devait y avoir qu’une seule représentation.

On avait annoncé un premier spectacle en soirée et finalement, il y avait tellement de demandes qu’on savait que ça allait être plein, mais il fallait satisfaire la plus grande partie de nos membres. On a donc ajouté une représentation en après-midi , a raconté Marthe L’Espérance, présidente de la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava.

La présidente provinciale ravie

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la FADOQ compte plus de 31 000 membres âgés de plus de 50 ans, soit environ le quart de tous les Saguenéens et Jeannois dans cette tranche d’âge.

La présidente provinciale était également sur place.

On voit que les gens cherchent à se rassembler et on voit que les gens ont répondu en grand nombre aujourd’hui , s’est réjouie Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ, à propos du spectacle très couru.

Au Québec, c’est plus d’un demi-million de personnes qui sont regroupées au sein de la FADOQ, ce qui en fait la plus grande organisation d’aînés au Canada.

On voit que les gens ont un intérêt et ça se poursuit. Les gens reviennent tranquillement au Réseau FADOQ, dont certaines personnes qui avaient délaissé pendant la pandémie , a-t-elle ajouté.

Les festivités au Saguenay-Lac-Saint-Jean s’étaleront sur un an.

Selon les informations de Philippe L'Heureux