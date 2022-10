Charlevoix demande plus de représentation au conseil des ministres

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul, a beaucoup d'appréhension si la Coalition avenir Québec choisit de désigner un ministre responsable à la fois de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Lorsqu'on avait un ministre qui était exclusivement pour la Capitale-Nationale, on avait de la misère à [le voir] dans la région de Charlevoix. Moi, je n'ai pas encore rencontré la ministre de la Capitale-Nationale depuis que je suis à la tête de la Ville de Baie-Saint-Paul.

« C'est clair que si le ministre doit s'occuper de deux régions administratives [...] on aura de la difficulté à le rencontrer. » — Une citation de Michael Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

Michaël Pilote, le maire de Baie-Saint-Paul Photo : Radio-Canada

Même son de cloche de la part de Pierre Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix et maire des Éboulements. Il s’oppose à ce qu’un député de la Rive-Sud soit nommé pour remplacer Geneviève Guilbault. Ce qu'on préférerait officiellement, c'est d'avoir quelqu'un qui vraiment demeure dans la Capitale-Nationale, réservé spécifiquement pour la Capitale-Nationale et non pas prendre de l'expansion à l'extérieur de la région administrative dans laquelle on se trouve.

Chaque région, quand même, on a nos particularités. Je pense qu'on serait dilué dans toute la représentativité , ajoute-t-il.

Décentraliser pour mieux représenter?

D'après la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, Johanne Côté, il faut même plus qu'un ministre responsable de la Capitale-Nationale. Elle souhaite qu'il y ait décentralisation de certains ministères vers les régions afin d'améliorer la place des réalités régionales dans le nouveau gouvernement.

Ça pourrait être particulièrement intéressant de commencer à penser à une décentralisation des différents ministères de façon à ce qu’en région, on puisse également profiter non seulement de ces ministères-là [...] donc des beaux emplois également pour nos gens, mais aussi d'avoir des gens qui sont sur place, donc des gens qui connaissent vraiment les problématiques régionales.

Quand les ministères sont tous à Montréal ou à Québec, bien forcément, ça ne reflète pas tout à fait nos problématiques de ruralité , souligne-t-elle.

À son avis, une région comme Charlevoix, réserve de biosphère mondiale, pourrait être le siège d'un ministère de l'Environnement décentralisé, par exemple.

Selon Michaël Pilote, c'est certain que si on est capable d'y aller avec la décentralisation, ce sera parfait . Mais il souligne que d’au moins faire acte de présence lors de la présentation des demandes serait un bon début.

C’est sûr que si on invite les différents ministres lors de nos événements [lorsqu’on] veut présenter certaines demandes et qu'on essuie toujours des refus. Bien, c'est clair qu’on se demande en même temps l'appartenance avec le ministre qui nous représente.

Avec les informations de Guylaine Bussière