Guerre en Ukraine : la mobilisation des réservistes bientôt terminée, promet Poutine

Vladimir Poutine a promis vendredi la fin prochaine du rappel des réservistes russes et dit ne pas voir, pour l'heure, la nécessité de nouvelles frappes massives en Ukraine, où une centaine de missiles de croisière se sont abattus depuis lundi, selon Kiev.

Le président russe, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse au terme d'un sommet régional au Kazakhstan, a justifié sa décision d'ordonner fin septembre la mobilisation partielle des réservistes, indispensable selon lui pour tenir la ligne de front, tout en promettant que l'opération serait terminée dans deux semaines.

La ligne de contact est longue de 1100 km, il est donc pratiquement impossible de la tenir avec des forces uniquement composées de soldats sous contrat, en particulier parce qu'ils prennent part aux opérations offensives , a expliqué le chef du Kremlin.

Il a précisé que 222 000 réservistes avaient jusqu'ici été mobilisés, sur un total attendu de 300 000.

« Ce travail touche à sa fin. Je pense que dans deux semaines environ, toutes les opérations de mobilisation seront terminées. » — Une citation de Vladimir Poutine, président de la Russie

Rien d'autre n'est prévu. Aucune autre proposition n'a été reçue du ministère à cet égard et ce n'est pas nécessaire dans un avenir proche , a-t-il poursuivi.

Depuis le lancement de l'opération de mobilisation, critiquée jusque dans les rangs de certains alliés ultranationalistes du Kremlin et qui a incité des milliers de Russes à quitter le pays, les forces russes ont continué de perdre du terrain dans l'est et le sud de l'Ukraine face aux contre-offensives des forces de Kiev.

La Russie épuise ses stocks

Un responsable occidental a déclaré que certaines des troupes nouvellement mobilisées par Moscou avaient déjà subi des pertes sur le champ de bataille et affirmé que leur présence ne constituait sans doute pas un tournant stratégique dans la guerre.

Il est clair qu'ils ont été envoyés sur le front avec un entraînement très, très limité et un équipement très modeste , a-t-il dit. En ce qui concerne les frappes de missiles, Vladimir Poutine a déclaré ne pas en voir la nécessité pour l'instant . À l'avenir, nous verrons , a-t-il ajouté.

« Nous ne nous fixons pas pour but de détruire l'Ukraine, bien sûr que non. » — Une citation de Vladimir Poutine, président de la Russie

Selon le responsable occidental, la Russie épuise rapidement ses stocks de munitions de précision de longue portée, en particulier ses missiles de croisière air-sol, ce n'est donc pas une campagne qu'elle est capable de mener indéfiniment .

Vladimir Poutine avait annoncé dimanche, dans une intervention télévisée, avoir ordonné une série massive de frappes de missiles à longue portée ciblant des infrastructures stratégiques ukrainiennes en réponse à ce qu'il a qualifié d'attaques terroristes ukrainiennes, citant l'explosion sur le pont de Crimée, qui n'a pas été revendiquée.

L'opération, d'une ampleur sans précédent depuis le début de la guerre en Ukraine il y a près de huit mois, a fait plusieurs dizaines de morts et privé d'électricité de nombreuses régions d'Ukraine, selon les autorités de Kiev.

Une décision déplaisante

Face aux préoccupations, légitimes selon lui, de partenaires de la Russie comme l'Inde ou la Chine, Vladimir Poutine a dit ne pas regretter sa décision, certes déplaisante , d'envahir l'Ukraine.

Le président russe a également réitéré la position du Kremlin selon laquelle Moscou est prêt à ouvrir des discussions pour mettre un terme à son opération spéciale , dans le cadre d'une médiation internationale, et à la condition évidente que l'Ukraine soit disposée à y participer.

Il a dit en revanche ne pas voir la nécessité d' une plateforme de négociations avec son homologue américain Joe Biden. Alors que, sur le terrain, l'Ukraine poursuit ses contre-offensives, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, proche allié de Moscou, a placé vendredi son pays en état d'alerte renforcée au terrorisme, en raison de tensions frontalières, Minsk accusant l'Ukraine de vouloir l'attaquer, des affirmations démenties par Kiev.

Les forces ukrainiennes concentrent actuellement leurs efforts sur la région de Kherson, dans le sud du pays, que Moscou a annexée à la fin septembre, une décision condamnée par la communauté internationale. Selon l'agence russe Tass, des habitants évacués de la région devaient arriver vendredi en Russie.

L'Ukraine a déclaré vendredi que ses forces armées avaient repris au cours du mois écoulé 600 localités, dont 75 dans la région de Kherson et 43 dans celle de Donetsk, dans l'est du pays.