Piétons et écoliers : une activité originale pour sensibiliser les conducteurs

La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes l’importance d’être vigilants à l’approche des passages pour piétons et des zones scolaires.

La SQ a organisé, en collaboration avec la Ville et le Centre de services scolaire Harricana, une activité de sensibilisation intitulée Touche pas à ma bulle!, qui s'est déroulée vendredi midi à Amos.

Revêtus d’une bulle gonflable, des élèves de 6e année de l’école Saint-Viateur ont traversé à plusieurs reprises, avec une brigadière, l’intersection de la rue Principale Nord et de la 4e Avenue Est.

« Mettre les enfants dans des grosses bulles, c’est un clin d'œil au fait que souvent, les piétons, et encore plus les enfants, sont peu visibles. » — Une citation de Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec

La sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On veut que les gens soient sensibilisés au fait que lorsqu’ils arrivent à des passages pour piétons, ils doivent être vraiment attentifs. Lorsqu’un piéton désire passer, ils sont dans l’obligation de s’immobiliser , rappelle la sergente Fournier.

Des policiers, des membres du personnel du Centre de services scolaire Harricana, des parents bénévoles et le conseiller municipal Mario Brunet ont participé à l’activité.

On remet un dépliant aux automobilistes. Dans ces dépliants, on retrouve les obligations des automobilistes quand ils arrivent à une intersection, s’ils sont face à un autobus scolaire ou s’ils le suivent, et aussi lorsqu’ils circulent dans des zones scolaires , explique Nancy Fournier.

Mario Brunet, conseiller municipal à la Ville d'Amos, a distribué des dépliants et sensibilisé les automobilistes. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Depuis 2019, les amendes pour excès de vitesse dans les zones scolaires sont doublées, comme pour les chantiers de construction.

Une activité importante

Pour Karine Filteau, parent d’élève, une telle activité de sensibilisation est importante, autant pour les automobilistes que pour les élèves.

Je vois que les automobilistes sont vraiment très pressés et ne laissent pas la place aux piétons, mais il faut aussi sensibiliser les piétons à attendre leur tour, s’assurer qu’ils ont un contact visuel , souligne-t-elle.

Karine Filteau fait partie des parents bénévoles qui ont participé à cette activité de sensibilisation. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Mme Filteau se dit aussi préoccupée par la sécurité de certaines intersections à proximité du secteur des écoles Sainte-Thérèse, Saint-Viateur et Sacré-Coeur ainsi que des pavillons Calypso et La Forêt de l’école secondaire d’Amos.

Je fais partie des parents qui ont demandé des brigadiers supplémentaires, parce que ça devient parfois le chaos. Les élèves traversent par plusieurs petits groupes et les automobilistes deviennent impatients , fait-elle remarquer.