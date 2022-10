Des chefs autochtones demandent aux autres ministres de tenir tête à Higgs

Les chefs des six nations wolastoqey du Nouveau-Brunswick demandent aux membres du Cabinet du gouvernement de Blaine Higgs de se soulever contre le premier ministre. Ils jugent que la démission fracassante d’un membre clé du parti au pouvoir est la preuve que les ministres ne sont ni écoutés ni respectés.

Dans une déclaration écrite où ils réagissent à la démission de Dominic Cardy, les chefs autochtones affirment que le premier ministre Blaine Higgs gère le Nouveau-Brunswick d’une manière dictatoriale et destructrice, axée sur sa vision étroite du monde et ses lubies et fascinations personnelles .

Le député progressiste-conservateur de Fredericton-Ouest-Hanwell, Dominic Cardy, a démissionné de son poste de ministre de l’Éducation, jeudi. Dans une missive incendiaire, il a accusé le premier ministre Blaine Higgs d’agir unilatéralement et de consolider le pouvoir entre ses mains.

M. Cardy a de plus accusé Blaine Higgs de saper le travail lié à la réconciliation avec nos communautés linguistiques et culturelles en négligeant à la fois les Autochtones et les francophones du Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs (à gauche) et Dominic Cardy (à droite) lors de l'arrivée de ce dernier chez les progressistes-conservateurs, le 27 janvier 2017. Photo : CBC/Jacques Poitras

Selon les six chefs wolastoqey, la révolte de Dominic Cardy confirme et amplifie leurs sérieux doutes sur la capacité du premier ministre à faire son travail .

« Notre message aux membres du Cabinet de Blaine Higgs est qu’il est plus clair que jamais que votre chef ne vous respecte pas et ne vous écoute pas. » — Une citation de Déclaration des chefs wolastoqey du Nouveau-Brunswick

Selon Terry Richardson, chef de la communauté mi'kmaw de Pabineau, au sud de Bathurst, l’attitude de Blaine Higgs prouve précisément ce que dénonce Dominic Cardy. Il parle de le sortir du parti progressiste-conservateur, pourquoi? Parce qu'il a parlé et dit la vérité , a lancé M. Richardson lors d’une entrevue, vendredi.

Peu après, M. Higgs expulsait d’ailleurs M. Cardy du caucus progressiste-conservateur.

Cardy a vraiment dit les choses qu'on savait déjà , dit Terry Richardson. On essaie de s'assoir à la table avec ce gouvernement ici et le premier ministre, et il ne veut pas s'assoir à la table. C'est un problème. C'est sa façon de faire, puis c'est tout. Il n'y a pas de négociations, puis c'est de valeur.

Dans leur déclaration, jeudi, les dirigeants des communautés wolastoqey disent s’acharner depuis des années à développer avec Blaine Higgs une relation diplomatique de nation à nation pour accomplir des résultats tangibles dans notre quête commune de réconciliation , sans succès.

Les chefs des six communautés wolastoqey. De gauche à droite: Gabriel Atwin, chef de Pilick (Kingsclear), Ross Perley, chef de Neqotkuk (Tobique), Patricia Bernard, cheffe de Matawaskiye (Madawaska), Tim Paul, chef de Wotstak (Woodstock), Shelly Sabattis, cheffe de Welamukotuk (Oromocto) et Alan Polchies, chef de Sitansisk (St. Mary's). Photo : Nation wolastoqey au Nouveau-Brunswick

Les chefs Alan Polchies, Gabriel Atwin, Patricia Bernard, Ross Perley, Shelley Sabattis et Tim Paul affirment se heurter aux notions mal informées et régressives que Blaine Higgs entretient à l’endroit des Autochtones. Le résultat est un recul au Nouveau-Brunswick, soutiennent-ils.

Parmi les exemples cités, ils évoquent la révocation d’ententes fiscales avec les Autochtones, sans avertissement ou plan pour les remplacer, ce qui maintient à leur avis leurs communautés dans la pauvreté.

Le premier ministre, ajoutent-ils, refuse de voir la réalité en faisant présumément obstacle au travail de la commissaire sur le racisme systémique, et s’être opposé à la reconnaissance du 30 septembre comme Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Le chef de Pabineau, Terry Richardson, soupçonne que tout cela soit exactement la stratégie de Blaine Higgs. On a un premier ministre qui essaie de diviser le monde dans cette province. Il nous divise par régions, nord-sud. Il nous divise par la langue, anglais-français. Puis en plus, il nous divise sur le côté culturel : Autochtones, puis le monde pas autochtone.

Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Selon lui, ce genre d'attitude ne laisse rien présager de bon pour les autres communautés minoritaires. Terry Richardson a d'ailleurs un avertissement pour les francophones.

Terry Richardson s'avoue déçu et fatigué de se battre contre ce gouvernement .

Il faut qu'on travaille ensemble. C'est ça que ça prend, présentement , soupire-t-il. Quand vous êtes avec un gouvernement qui ne veut pas faire des négociations, c'est dur de travailler avec.

M. Richardson aimerait que tous les citoyens de la province haussent le ton et envoient un message clair à Blaine Higgs, celui d'arrêter de travailler comme un Poutine , dit-il, et d'agir comme un représentant de tout le monde qui vit dans cette province .

J'espère que le monde dans la province va commencer à parler plus fort , déclare le dirigeant de Pabineau.

Les six chefs wolastoqey, quant à eux, exhortent les élus qui font partie du Cabinet de Blaine Higgs à se manifester.

Cessez de rester à l’écart et de laisser une seule personne poursuivre des pratiques si néfastes. Les Autochtones et les Néo-Brunswickois vous regardent attentivement et applaudissent les vents du changement , ont-ils écrit jeudi.

D’après le reportage de Pascal Raiche-Nogue