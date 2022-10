STR8 UP, 20 ans à aider les jeunes à quitter le monde des gangs de rue

Cela fait maintenant 20 ans que l’organisme à but non lucratif STR8 UP vient en aide aux jeunes de Saskatoon qui souhaitent quitter le monde des gangs de rue. Rien ne laissait toutefois présager une telle longévité lors de ses débuts.

C’est par pur hasard que l’organisme voit le jour, en 2002, explique son fondateur, le père André Poilièvre.

On ne savait même pas qu'on existerait quand qu'on a commencé le travail , soutient-il.

Bien avant STR8 UP, M. Poilièvre enseignait à de jeunes délinquants issus de communautés autochtones à l’école secondaire Oskayak, dans la Ville des Ponts. Il travaillait également comme aumônier au centre correctionnel de Saskatoon.

Après avoir pris ma retraite au centre correctionnel, il y a 20 ans, deux de ces gars-là m’ont approché , raconte-t-il. Un que j’ai connu à l'école, l'autre que j’ai connu à la prison.

Le premier venait de perdre la mère de sa jeune fille âgée d’un an. Elle avait été tuée par des gangs de rue.

Le second, lui-même membre d’un gang, avait deux jeunes frères qui voulaient suivre ses traces. Il souhaitait quitter le milieu de la criminalité pour éviter à ses frères de faire les mêmes erreurs que lui.

Un an et demi après, j’étais entouré d’une quinzaine de jeunes hommes , se rappelle André Poilièvre. Dans ce temps-là, c'était tous des jeunes hommes qui, eux aussi, voulaient abandonner leur membership.

C’est à ce moment que l’organisme de M. Poilièvre prend forme. Un directeur est embauché, un local est trouvé et un nom est développé.

Les jeunes étaient tannés de se faire appeler Father André and his boys [le père André et ses gars]. Alors, ils ont choisi le nom STR8 UP.

André Poilièvre se dit fier des personnes ayant réussi à changer leur vie avec l'aide de son organisme. Photo : Radio-Canada

Par après, M. Poilièvre et son équipe se sont mis à donner des conférences, notamment dans des centres correctionnels, et à offrir un service de soutien.

Selon son fondateur, STR8 UP serait parvenu à aider plus de 100 personnes depuis ses débuts.

André Poilièvre aimerait maintenant que l'organisme soit géré par d’anciens membres de gangs de rue, aujourd’hui réhabilités.

À plus long terme, il souhaite même la fin de l'organisme.

« J’ai hâte que STR8 UP n’existe plus parce que ça voudrait dire que les gangs n'existeraient plus. » — Une citation de André Poilièvre, fondateur de STR8 UP

Lorsqu’il regarde les 20 dernières années, André Poilièvre se dit fier des personnes qui sont passées par STR8 UP et qui sont parvenues à changer le cours de leur vie.

Avec les informations de Bryanna Frankel