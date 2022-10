Limiter le nombre d’Airbnb pour lutter contre la dévitalisation des villages du Kamouraska

Il n'est plus possible pour les propriétaires de convertir leur propriété en résidence de tourisme. En revanche, ceux qui sont déjà enregistrés auprès de la Commission de l’industrie touristique du Québec (CITQ) pourront continuer leurs activités.

Il n'est plus possible pour les propriétaires de convertir leur logement en hébergement touristique à Saint-Germain-de-Kamouraska (archives). Photo : Radio-Canada

Pour le maire du plus petit village de la MRC de Kamouraska, un nombre trop important de location à court terme risque de dévitaliser le milieu de vie.

À Saint-Germain-de-Kamouraska, on compte une douzaine de maisons en location [sur 125 résidences] , recense le maire Roger Moreau.

« Ça représente autour de 10 % du parc immobilier, c’est quand même assez important pour un petit milieu de vie comme nous. » — Une citation de Roger Moreau, maire de Saint-Germain-de-Kamouraska

Le village de Saint-André-de-Kamouraska optera pour la même réglementation qui sera en vigueur dans les prochaines semaines.

Son maire, Gervais Darisse, considère que le village doit être habité toute l’année pour garder sa vitalité. On ne souhaite pas être un village fantôme l’hiver et très touristique l’été. On veut un village à l’année , plaide l'élu.

« Qui fait marcher les services locaux? Qui s'investit comme bénévole dans les différentes organisations? Ce sont les gens qui habitent la Municipalité. » — Une citation de Gervais Darisse, maire de Saint-André-de-Kamouraska

D’après le maire Gervais Darisse, une maison sur deux qui a été vendue depuis la pandémie a été convertie en résidence d’hébergement de courte durée, de type Airbnb. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Depuis la pandémie, le maire trouve que village s'est transformé. Sur les maisons vendues, une sur deux a été convertie en résidence d'hébergement touristique de courte durée, de type Airbnb. La Municipalité aurait souhaité réserver ces logements pour des familles.

D’autant plus que la Municipalité de moins de 700 habitants n’a aucune autre marge de manœuvre pour se développer : le village est entouré de terres agricoles et d’une zone inondable qui rendent impossible son expansion.

Encadrer les résidences de tourisme, plaide Tourisme Bas-Saint-Laurent

Depuis la pandémie, des maisons dans l'Est-du-Québec qui ne se vendaient pas, pour certaines depuis plusieurs années, ont trouvé preneur, parfois des gens de l'extérieur de la région pour faire de la location de courte durée.

Du côté de Tourisme Bas-Saint-Laurent, on dit étudier la question pour pouvoir trouver le bon équilibre. Son directeur général, Pierre Lévesque, comprend la nécessité pour certains villages de légiférer pour conserver leur vitalité mais il ne souhaite pas que le secteur soit fermé à la location de court terme, parce que c’est quand même des retombés économiques.

Tourisme Bas-Saint-Laurent rappelle que tout propriétaire qui souhaite louer son logement pour 31 jours ou moins doit s'enregistrer auprès de la CITQ (archives). Photo : Getty Images / John MacDougall

Il rappelle également que tout propriétaire qui souhaite louer son logement pour un séjour de moins de 31 jours doit avoir un numéro d’enregistrement officiel auprès de la CITQ .

Ces gens-là, payent de la taxe sur l’hébergement c’est des revenus qui viennent chez nous et qui sont réinvestis dans la promotion et le développement touristique de la région , ajoute M. Lévesque.

De son côté, le préfet du Kamouraska, Sylvain Roy reconnaît que la situation n'est pas encore problématique mais elle pourrait aggraver la rareté des logements disponibles. Si une municipalité ne légifère pas au niveau des Airbnbs et des résidences de tourisme, ça enlève une possibilité d’accueillir des citoyens et des familles, alors c’est important , considère-t-il.

Depuis le début de 2022, la MRC de Kamouraska a entamé des rencontres avec les différentes municipalités du territoire afin de cibler les enjeux dans le dossier de l’hébergement de courte durée. L'organisation accompagne les municipalités qui souhaitent mettre en place une réglementation.

En plus de Saint-André et Saint-Germain, quatre autres municipalités du Kamouraska envisagent la possibilité de mettre en place une réglementation d'ici l'été prochain.

