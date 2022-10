Les organismes d’aide aux plus démunis ont besoin de dons à l’approche de l’hiver

Les températures des dernières semaines laissent entrevoir le début de l’hiver, une période difficile pour les organismes qui viennent en aide aux plus démunis. Ils lancent un appel unanime à la générosité des Manitobains.

J’ai récupéré des gants, des bonnets et des manteaux pour l’hiver , explique Linda Ibene, cliente du Centre Flavie.

Comme elle, de nombreux Manitobains dans une situation financière difficile se rendent dans les organismes d’aide pour trouver de quoi survivre aux températures hivernales, qui commencent à arriver dans la province.

Nouveaux arrivants, victimes d’abus, ex-prisonniers, sans-abri, sans-emploi, ils sont de plus en plus nombreux à chercher de l’aide auprès d'organismes comme le Centre Flavie, le Main Street Project, l’Armée du Salut et le Lighthouse Mission.

La pandémie serait en partie responsable de cette augmentation, selon le directeur de Lighthouse Mission, Peter McMullen. On voit de plus en plus de personnes qui ont besoin d’aide pour la première fois.

Pour répondre à cette demande particulièrement importante à l’approche de l’hiver, l’organisme doit notamment faire du porte-à-porte. On demande aux gens s’ils peuvent faire un achat en gros et nous le déposer.

« On a particulièrement besoin de chaussures d'hiver, de manteaux, de gants, de tuques, de sous-vêtements longs et de chaussettes pour garder les pieds au chaud et au sec. » — Une citation de Peter McMullen, directeur de Lighthouse Mission

L'offre ne répond pas à la demande

Mêmes besoins au Centre Flavie, qui fonctionne grâce aux dons de la communauté. Et la demande se fait pressante ce mois-ci.

Les clients sont censés venir une fois tous les trente jours. Si l'on n’a pas de manteaux d’hiver maintenant, ils vont pouvoir revenir en novembre, mais l’hiver sera déjà là avant , affirme la bénévole Denise Dupuis.

Le stock de vêtements d’hiver est vraiment limité. On donne des manteaux d’automne parce qu’on n’en a pas pour l’hiver, alors, il faut en mettre plusieurs pour se tenir chaud , dit Mme Dupuis.

Le nombre de manteaux et de bottes pour hommes est particulièrement insuffisant par rapport à la demande.

Les vêtements pour enfants sont aussi très recherchés par les personnes qui fréquentent les organismes d’aide aux démunis. Les enfants perdent facilement les gants, les écharpes et les bonnets , raconte la bénévole.

Peter McMullen met aussi l’accent sur le besoin de sacs à dos. Les personnes sans-abri n’ont pas d’endroits pour ranger leurs vêtements. Un sac leur permet de garder une tenue de rechange.

En effet, des vêtements mouillés peuvent avoir des conséquences graves, comme l’hypothermie.

« Si vous avez une plaie au pied, par exemple, et que vous gardez des chaussettes mouillées, vous pouvez contracter une infection, faire un choc septique et même mourir. » — Une citation de Anastasia Ziprick, directrice du développement au Main street project

Au Main Street Project, 30 000 paires de chaussettes sont distribuées chaque année. C’est la raison pour laquelle l’organisme participe à un événement de collecte en octobre, appelé socktober .

Anastasia Ziprick, directrice du développement au Main Street Project, explique que son organisation tente de collecter 30 000 paires de chaussettes pour les besoins de l'année. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Mais les organismes ne sont pas uniquement en manque de vêtements neufs et usagés pour leurs clients, ils ont aussi besoin de produits d’hygiène et de nourriture, explique M. McMullen

Pour ceux qui le préfèrent, le directeur rappelle que les dons d’argent aident aussi grandement les organismes, qui peuvent ensuite acheter les articles nécessaires.

Le nombre de personnes qui cherchent de l’aide chaque jour se compte en centaines dans chacun de ces organismes.

On ouvre de 9 h à 13 h, parce qu’on n’a plus rien après cette heure , confie le directeur général du Centre Flavie, Gilbert Vielfaure.

Avec les informations de Joanne Roberts et Jérémie Bergeron