L’industrie pétrolière prévoit investir 24 milliards pour réduire ses émissions

Les plus grandes entreprises de sables bitumineux du Canada comptent dépenser 24,1 milliards de dollars en vue de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et atteindre la carboneutralité d'ici l'an 2050.

Le groupe Alliance nouvelles voies, qui rassemble six pétrolières des sables bitumineux, veut ainsi investir 16,5 milliards de dollars d’ici 2030 sur un énorme projet de captage et de stockage du carbone, en plus de dépenser 7,6 milliards de dollars sur d'autres projets de réduction des émissions.

Cette annonce ne signifie toutefois pas que les projets annoncés iront de l’avant, puisqu’aucun engagement financier formel n’a été pris par le groupe.

Capter le carbone pour réduire les émissions

La pierre angulaire de ces investissements prévus est un grand projet de capture du carbone prévu au sud de Cold Lake.

Il constituera l’élément central de la première phase de l’ambitieux plan de l’Alliance nouvelles voies en vue de réduire de 22 millions de tonnes par an d’ici 2030 les émissions provenant de l’exploitation des sables bitumineux et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 , indique l’Alliance nouvelles voies dans un communiqué.

Ce projet sera 10 fois plus grand que n'importe quel projet de captage et de stockage du carbone existant actuellement dans le monde et ce sera fait aussi rapidement qu’il est possible de le réaliser , précise le président de l’alliance, Kendall Dilling.

Le projet doit réussir à capter les émissions de CO 2 de plus de 20 installations dans les sables bitumineux pour les stocker sous terre en toute sécurité et devrait réduire les émissions de 10 millions de tonnes par année.

Les six entreprises partenaires assurent avoir terminé les travaux de préingénierie et les consultations avec les communautés autochtones le long du tracé du pipeline de 400 kilomètres proposé, qui transportera le CO 2 capté.

Le groupe indique aussi avoir réalisé neuf études dans les sables bitumineux sur la faisabilité de cette technique.

Entre maximisation des profits et protection de l'environnement

L'annonce de vendredi survient alors que l'industrie canadienne du pétrole et du gaz est critiquée par des groupes environnementaux pour avoir engrangé des profits records, cette année, en raison de la flambée des prix du pétrole, sans investir davantage vers des projets de décarbonisation.

Le mois dernier, le groupe de réflexion environnemental Institut Pembina a estimé que le secteur canadien du pétrole et du gaz avait généré des bénéfices de 152 milliards de dollars en 2022 en raison de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix des matières premières.

Le rapport de l'institut reprochait à l'industrie de ne pas aller plus vite pour respecter ses engagements climatiques compte tenu de ses bénéfices exceptionnels.

L'Institut Pembina dit qu'il n'y a pas assez de détails dans cette dernière mise à jour par l’industrie.

Son analyste en matière de pétrole et de gaz, Jan Gorski dit qu'ils sont nécessaires pour savoir si l’industrie respecte ses engagements.

« Il y a un peu plus détails, mais il manque toujours le plan expliquant où ces projets vont se faire, quelles installations seront transformées ou quand ce sera fait. » — Une citation de Jan Gorski, analyste du secteur pétrolier et gazier, Institut Pembina

Les 22 mégatonnes de réductions, c’est un objectif ambitieux, mais cela devient plus concret une fois que vous commencez à voir les projets individuels et combien ces projets individuels vont vraiment réduiront les émissions.

Les attentes d'Ottawa

Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a également déclaré qu'il veut voir plus de détails de l'industrie sur ce qu'elle compte faire avec ses profits pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions.

S'ils ne font pas ces investissements pendant qu'ils font bénéfices records, alors quand serait-il temps pour eux de faire ces investissements? a demandé Steven Guilbeault lors d'une entrevue en septembre.

Si ce n'est pas maintenant, alors je ne sais pas quand ce sera le moment.

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a annoncé un crédit d’impôt pour les projets de captage et le stockage du carbone.

L’industrie pétrolière estime que davantage de soutien gouvernemental est nécessaire pour rendre rentables la construction et l'exploitation de ces installations coûteuses.

Un projet de CSC de cette envergure représente une entreprise colossale qui requiert qu’un important travail soit fait en amont, et qui exige un solide partenariat entre l’industrie et le gouvernement pour sa réalisation , indique Kendall Dilling, le président de l’Alliance nouvelles voies.

L'industrie qualifie aussi d’irréalistes les objectifs globaux du gouvernement pour le secteur pétrolier et gazier.

L’Alliance nouvelles voies souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 22 millions de tonnes d'ici 2030, ce qui équivaut à environ 30 % de réduction par rapport aux niveaux actuels d’émissions, alors qu’Ottawa vise une réduction de 42 % par rapport aux niveaux de 2019.

Cela ferait tomber les émissions de l’industrie à 110 millions tonnes d'ici 2030, un niveau pas atteint depuis plus de trois décennies.

Les émissions de l’industrie étaient de 191 millions de tonnes en 2019.

L'Alliance nouvelles voies est composée des entreprises Natural Resources, Cenovus Energy, ConocoPhillips Canada, Imperial Oil, MEG Energy et Suncor Energy.