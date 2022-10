Glen Constantin, l’homme aux 196 victoires

Une victoire du Rouge et Or face aux Carabins dimanche après-midi ferait de Glen Constantin l'entraîneur-chef le plus victorieux de l’histoire du football universitaire canadien. Comme le principal intéressé n’aime pas parler de ses exploits, Radio-Canada a demandé à ceux qui le côtoient depuis ses débuts d’expliquer ce qui fait le succès de l’homme aux 196 victoires.

Cet homme-là a eu une vision du football à Québec quand il est revenu de Houston en 1996. Il a pris le rôle de coordonnateur défensif, puis il est monté comme entraîneur-chef cinq ans plus tard. Il voulait avoir un powerhouse universitaire à Québec , relate l’ex-centre du Rouge et Or Dominic Picard.

À l'époque, Québec n’avait pas encore été gagnée par la fièvre du ballon ovale. Les équipes de football étaient peu nombreuses dans les écoles secondaires de la région, rappelle celui qui est aujourd’hui entraîneur-chef des Élans de Garneau.

Glen Constantin reçoit la traditionnelle douche d'eau froide, gracieuseté du quart Mathieu Bertrand, après une victoire contre les Redmen de McGill en match éliminatoire, en 2001. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Dès le départ, ça a toujours été des objectifs élevés. C’est la culture qu’on cherchait à implanter , décrit pour sa part Justin Éthier au sujet de la première saison de Constantin à la barre du Rouge et Or en 2001.

Pour le coordonnateur offensif, le succès de son patron de toujours part d’une chose : la passion. C’est clairement le mot pour le décrire. C’est un grand passionné et il transmet ça à ses adjoints et à ses joueurs. Quand tu parles à Glen d’autres sports, ça ne l’intéresse pas vraiment. Son sport, c’est le football , lance Éthier en riant.

Matthieu Proulx fait l'accolade à Glen Constantin après la conquête de la Coupe Vanier 2004. Photo : La Presse canadienne / J.P. MOCZULSKI

Je ne suis pas chez lui souvent, mais il doit être abonné à NFL Network, parce qu’il regarde du football 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 , ajoute le coordonnateur des unités spéciales Mathieu Bertrand.

Un bourreau de travail

L’image n’est pas si loin de la réalité. Tous ceux qui connaissent Glen Constantin savent que sa vie gravite autour du football et qu’il n’a jamais compté les heures de travail pour se préparer à un match. Quitte à dormir dans son bureau du PEPS ou lui-même faire les brassées de lavages des uniformes de ses joueurs.

Il met beaucoup de temps. Il n’arrête pas tant qu’il n’est pas satisfait du travail. Tous les entraîneurs autour, même ceux qui se sont greffés plus tard, on est un peu tous dans le même moule. On suit le chef , décrit le coordonnateur défensif Marc Fortier.

Glen Constantin (gauche) et le coordonnateur offensif Justin Éthier lors d'un entraînement précédant la Coupe Vanier, en novembre 2013. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Il n’accepte pas un effort minimal. Il veut un effort maximal de tout le monde. C’est le souci du détail , ajoute Dominic Picard.

Les premières saisons de Glen Constantin comme entraîneur-chef n’ont pas été faciles, rappelle toutefois ce dernier. Pour trouver ses repères, il a su bien s’entourer.

« C’était sa vision, mais il y a toute une équipe d'entraîneurs derrière qui travaillent d'arrache-pied. Il a réussi à orchestrer ça. » — Une citation de L'ex-Rouge et Or Dominic Picard

Avec le temps, le gagnant de 10 coupes Vanier a appris à déléguer, pointe Mathieu Bertrand. Et il a réussi à garder son monde à travers toutes les années. La stabilité fait le grand succès de toute cette organisation.

Faire grandir le football québécois

L'influence de Constantin dépasse le campus de l’Université Laval, rappelle Guillaume Rioux, ex-joueur et actuel entraîneur des receveurs du Rouge et Or. Il a vraiment le bien du football au Québec et au Canada à cœur. Il dit depuis longtemps qu’il voulait faire du Québec le Texas du football. Je pense que c’est mission accomplie. Ça dépasse les victoires et les défaites , dit-il.

À sa 21e saison à la barre de l'équipe, Glen Constantin n'a rien perdu de son plaisir à entraîner. Photo : Mathieu Tanguay/Rouge et Or

Cette idée de faire évoluer le ballon ovale partout au Québec était présente dès le début, raconte Marc Fortier. Cela a toujours été le grand projet de Glen Constantin.

Aujourd’hui, les Carabins de l’Université de Montréal et les Stingers de Concordia sont entraînés par d’anciens adjoints de Constantin. Trois de ses anciens joueurs du Rouge et Or dirigent des équipes collégiales en division un et encore beaucoup plus à différents niveaux scolaires.