Des infrastructures piétonnes réclamées à Saint-Nicolas

Clohée Nadeau-Poulin, une résidente du secteur craint parfois de se promener dans son quartier avec son enfant. Le trafic ayant augmenté sur la route Marie-Victorin et la route des Rivières, plusieurs automobilistes choisissent de passer dans le quartier résidentiel via la rue Simonne-Monet-Chartrand. C'est une rue où il n'y a pas de trottoirs, pas de terre-plein, la limite est à 50 km/h et plusieurs arrêts d'autobus s'y trouvent.

Mme Nadeau-Poulin indique qu'elle et d'autres citoyens ont écrit à la Ville de Lévis afin de proposer de réduire la limite de vitesse et d'interdire le virage à gauche la rue Jérôme-Demers vers la rue Simone-Monet-Chartrand aux heures de pointe. Par courriel, la Ville de Lévis a répondu par la négative: le comité de la sécurité publique et de la circulation a pris la décision de ne pas nuire à la fluidité de la circulation entre les quartiers et à l'accessibilité des résidences, des services et des commerces .

Dans une publication qu'elle a partagée sur sa page Facebook, plusieurs citoyens déplorent aussi la situation.

Peu de trottoirs

Sans vouloir critiquer un manque de volonté, Clohée Nadeau-Poulin croit que la Ville de Lévis et le ministère des Transports auraient pu travailler en amont. Je crois qu'on aurait dû construire les trottoirs et les feux de circulation pour piétons avant la fin de la construction de ces immeubles à condos et résidences pour personnes âgées.

Un immeuble à condos locatifs en construction dans le secteur Saint-Nicolas, à Lévis (archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Elle cite en exemple le mégaprojet Loges Saint-Nicolas qui compte plus de 800 unités locatives, mais aussi les résidences Château Bellevue, tous deux situé à l'angle de la route Marie-Victorin et de la rue Jérôme-Demers.

Vis-à-vis la résidence, il n'y a aucun trottoir sur la route Marie-Victorin du côté nord de l'avenue.

Ajouter des traverses piétonnes

À l'approche des ponts, la route des Rivières comporte plusieurs arrêts d'autobus. Outre le manque de trottoirs, les traverses piétonnes se font trop rares selon elle. Mme Nadeau-Poulin dit avoir été régulièrement témoin de piétons qui traversent les quatre voies de la route des Rivières à leurs risques comme ils doivent marcher plusieurs centaines de mètres avant de pouvoir utiliser une traverse. Et dans certains cas, il n'y a tout simplement pas d'option , ajoute-t-elle.

La Ville de Lévis et le ministère des Transports n'ont pas été en mesure de nous répondre au moment de publier l'article.