Une mission satisfaisante pour Richard Martel à Taïwan et Singapour

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, se dit satisfait de sa participation à une mission économique en Asie où il s’est rendu à Singapour et Taïwan.

Il sera de retour au pays tard en soirée vendredi.

Cette visite d’élus fédéraux était notamment la première d’une délégation canadienne à Taïwan depuis le début de la pandémie. Mary Ng, ministre du Commerce international, dirigeait la délégation dans laquelle le Bloc québécois était aussi représenté.

Plus tôt dans le périple, les députés avaient pris part à la 6e rencontre de la Commission de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste à Singapour.

Par communiqué, il est mentionné que le député a fait plusieurs rencontres, notamment en lien avec le secteur technologique à Taïwan.

Durant notre séjour, nous avons rencontré plusieurs entreprises qui ont beaucoup à offrir en matière technologique incluant les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l’énergie et l’intelligence artificielle. Nous avons, bien évidemment, invité ces compagnies à venir au Canada parce que nous sommes convaincus qu’on peut leur offrir un environnement économique favorable , a fait savoir le député.

Il s’est entre autres rendu dans les locaux de l’entreprise Foxconn.

Le député Richard Martel a aussi visité l'entreprise Foxconn à Taïwan. Photo : Gracieuseté du bureau de Richard Martel

Richard Martel a aussi rencontré la présidente du pays, Tsai Ing-wen. Il espère que la visite aura des retombées positives pour l’économie canadienne.

On a notamment visité le port de Taipei et son importance stratégique pour la chaîne logistique mondiale. C’est important de tisser des liens avec ces personnes clés pour que le Canada puisse tirer son épingle du jeu dans un contexte où l’innovation technologique s’accélère et où les opportunités sont en pleine croissance , a ajouté Richard Martel.

Il s’agissait de la deuxième visite économique d’un élu saguenéen en Asie en peu de temps, alors que la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, s’est rendue à la fin du mois d'août en Corée du Sud pour tenter d’attirer des entreprises, notamment au Port de Saguenay.