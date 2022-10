Cavale meurtrière de René Kègle : le fil des événements

On en a appris un peu plus aujourd’hui sur ce qui aurait poussé René Kègle à abattre Jean-Christophe Gilbert, Steve Lamy et Ophélie Martin-Cyr en un peu plus d’une semaine lors des premiers jours d’octobre 2018.

Au total, six personnes ont été arrêtées en lien avec ces meurtres. Elles ont toutes plaidé coupables. Des ordonnances de non-publication (ONP) nous empêchaient jusqu’ici de révéler le contenu de leurs témoignages et déclarations aux policiers afin de protéger la preuve qui devait être présentée lors du procès de René Kègle. Son plaidoyer de culpabilité enregistré le 7 octobre dernier a permis d’éviter la tenue de trois longs procès. Les ordonnances de non-publication prononcées initialement par le juge Raymond W. Pronovost ont ainsi été levées.

Autrefois entrepreneur, la vie de René Kègle s’est doucement effondrée au rythme de sa consommation de drogues. Selon la preuve présentée en cour, l’accusé était un grand consommateur de crack - un mélange de cocaïne, de bicarbonate de sodium ou d'ammoniaque. Sa vie familiale est devenue presque inexistante en 2016, sa vie professionnelle anéantie. Quelques semaines avant les trois meurtres, René Kègle s’est mis à consommer du PCP - un hallucinogène très puissant aux propriétés dissociatives qui agit sur les sensations et la perception de la réalité - en plus du crack. Il est alors devenu, selon sa co-accusée Shanny Haley, paranoïaque, agressif et violent envers son entourage.

Shanny Haley au palais de justice de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

Un démon et un conflit religieux

René Kègle, aujourd’hui âgé de 42 ans, disait entendre des voix et voir ZOZO , un démon qui le hantait. C’est en proie à ces idées délirantes qu’il a reçu le 2 octobre 2018 à sa maison de Saint-Maurice, Jean-Christophe Gilbert et une amie, venus pour se procurer de la cocaïne. L’homme de 24 ans s’était converti à la religion musulmane et portait un qamis, une longue tunique.

Après avoir discuté ensemble, René Kègle et Jean-Christophe Gilbert se sont rendus chez la mère de ce dernier afin de soumettre Kègle à une séance d’exorcisme visant à le libérer de ce qu’il appelait son démon. La mère de Jean-Christophe Gilbert l’a cependant trouvé trop intoxiqué et a refusé de le faire.

De retour à Saint-Maurice, Jean-Christophe Gilbert sera sauvagement battu par René Kègle et Gilles Guilbeault (un autre co-accusé). Shanny Haley, présente dans la maison, a raconté avoir entendu la victime supplier ses bourreaux de le laisser partir. René Kègle lui aurait demandé à plusieurs reprises: Qui est ton dieu? avant de l’abattre.

Quant au mobile du meurtre, il s’agirait d’une histoire à l’effet que l’accusé a entendu parler que Jean-Christophe Gilbert avait le projet d’amener [l’amie avec qui il venait acheter de la drogue] dans son pays pour la lapider , a expliqué au juge Me Martine Tessier, procureure pour le directeur des poursuites criminelles et pénales.

Gilles Guilbeault à son arrivée au palais de justice de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Shanny Haley et l’autre femme présente n’ont pas pu appeler les secours, Kègle ayant exigé qu'elles lui remettent leur téléphone cellulaire. Il aurait ensuite ordonné à Gilles Guilbeault d’aller acheter de l’eau de javel au supermarché. Les deux jeunes femmes ont dû nettoyer sur le plancher les traces du meurtre de Jean-Christophe Gilbert pendant que René Kègle et Mauricio Peralta Severino (venu de Laval pour aider Kègle) disposaient du corps de la victime dans plusieurs sacs à ordures. Ses restes seront retrouvés brûlés dans une voiture incendiée à quelques kilomètres de là, quelques jours plus tard.

Pour cette complicité après le fait, Mauricio Peralta Severino a écopé d’une peine de 18 mois de prison. Selon ce qui a été dit en cours, il aurait l’intention de contester cette sentence. Comme il ne détient pas sa citoyenneté canadienne, il sera renvoyé dans son pays d’origine dès sa sortie de prison. Shanny Haley, qui a plaidé coupable aux mêmes accusations, a pour sa part été condamnée à des travaux communautaires et une probation.

Finalement, Gilles Guilbeault, un homme de 67 ans de Saint-Louis-de-France, a écopé d’une peine de cinq ans de prison.

Mauricio Peralta Severino a été accusé en lien avec la mort de Jean-Christophe Gilbert. Photo : Facebook

70 000 $ extorqués à son ancien beau-frère

René Kègle consommait de grosses quantités de drogues. Quelques jours après le meurtre de Jean-Christophe Gilbert, le 8 octobre alors qu’il était à la recherche d’argent pour s’approvisionner, il s’est rendu avec Noémie Morin au domicile de Steve Lamy, son ancien beau-frère. Il savait que l’entrepreneur en construction, de par ses activités commerciales, avait en sa possession d’importantes sommes d’argent comptant.

Selon le témoignage de Noémie Morin (24 ans au moment des événements) qui l'accompagnait sans connaître les réelles intentions de Kègle, lui et sa victime se sont isolés dans la salle de bain pour discuter. Sous les effets du crack, Kègle aurait exigé que Lamy lui remette de l’argent. Devant son refus, il l’a roué de coups et lui a tiré une balle dans la jambe.

Inquiète, Noémie Morin se souvient de la discussion entre Kègle et Lamy.

Si tu me dis ce que je veux savoir, je vais te faire un garrot, tu vas t'en sortir. Je vais appeler l'ambulance, tu vas t’en sortir. Je ne veux pas que tu meures , a raconté Noémie Morin lors de l’enquête préliminaire.

Steve Lamy lui aurait alors indiqué qu’il cachait de l’argent dans une table de chevet. Kègle aurait ordonné à Noémie Morin d’aller fouiller le meuble. Je m'en vais dans la chambre, je "checke" dans les tiroirs. Je me souviens de m'être dit que je ne la trouvais pas… mais je n'avais pas le goût de retourner là, de retourner le voir en lui disant : je n’ai pas trouvé l'argent. Ça fait que je me suis plus cassé la tête, puis là j'ai fini par enlever les tiroirs pour revenir avec de l’argent.

Insatisfait du montant récolté, Kègle aurait alors torturé son partenaire de pêche et ami jusqu’à ce qu’il lui révèle l'existence d’une mallette remplie d’argent [dans son véhicule], puis aurait mentionné la présence d’argent dans son jardin.

Noémie Morin ira creuser à la recherche de ces sommes. À son retour à l’intérieur, Kègle avait visiblement continué de maltraiter sa victime. Steve Lamy était attaché et enroulé dans une bâche.

On l’entend respirer, mais il ne bouge plus. Il ne parle plus. René veut fouiller dans la maison voir s'il n'y a pas d'argent ailleurs, ça fait que là, je l'aide à fouiller dans la maison.

Il sera placé à l’intérieur du coffre de sa voiture ou il succombera à ses blessures.

René Kègle lui aura finalement soutiré environ 70 000 $.

Je sais qu'il y avait un montant de 40 à 50 milles dans la table de chevet, puis de 20 à 30 milles dans la mallette. Il compte tout ça, puis il fait venir quelqu'un pour lui acheter de la drogue.

Le corps de Steve Lamy sera retrouvé avec celui de Jean-Christophe Gilbert dans la voiture incendiée, le 10 octobre sur le chemin Bradley près de Saint-Maurice.

Noémie Morin a tenté de nettoyer la scène de crime, des traces de sang ont tout de même été retrouvées par les policiers. Elle a été condamnée à des travaux communautaires et elle est soumise à une probation.

Noémie Morin Photo : Facebook

Protéger un ami

René Kègle cherchait activement un jeune homme de Shawinigan à la suite d’un vol de drogues d’une valeur de 12 000 $. Ophélie Martin-Cyr révèle à Kègle l’avoir reconduit à Berthierville. Il exige donc le téléphone cellulaire de la jeune femme. Il veut savoir où se cache son ami. Voulant le protéger, Ophélie Martin-Cyr, 19 ans, refuse de le livrer à Kègle. Il ordonne à son complice Francis Martel de s’arrêter à la sortie 189 de l’autoroute 40. Il saisit Ophélie Martin-Cyr par le bras et tire sur elle à bout portant dans un champ avec une arme de calibre 32. Il laissera le corps sur place et reprendra sa route vers Berthierville.

Ce récit provient du témoignage d’une autre jeune femme, présente dans la voiture, qui est parvenu à échapper à la mort en sautant en bas du véhicule en marche alors que René Kègle menaçait de l’abattre à son tour.

René Kègle achète deux billets d’avion pour la République dominicaine. Il n’aura pas le temps de s'envoler. Le 12 octobre, deux policiers du service de police de Repentigny qui ont vu sa photo au bulletin d’information télévisé.

Écoutez, Monsieur, vous ressemblez beaucoup à un individu qui est recherché présentement par un autre Service de police . Et il me dit : Ah oui? Vous trouvez qu'il me ressemble? , a expliqué Kendall Negro, policier à la Sûreté municipale de Repentigny.

Le policier demande alors à Kègle de sortir du véhicule.

Il collaborait, il était très très calme, il est sorti de son véhicule. J'ai dit : écoutez monsieur, à partir de maintenant, vous êtes détenu pour fins d'enquête. Dès qu'on est arrivés à notre véhicule j'ai immédiatement procédé à l'arrestation de monsieur pour meurtre.

René Kègle n’avait pas de pièce d’identité sur lui, mais a fini par confirmer aux policiers qu’il s’agissait bel et bien de lui. Il n’a offert aucune résistance.

Tentative de suicide?

Lors des observations sur la peine ce matin, quelques membres des familles des victimes sont venus s’adresser au juge ainsi qu’à l’accusé. L’une d’entre elles a mentionné avoir eu vent du fait que René Kègle aurait tenté de s’enlever la vie en prison.

Dans un document juridique tenu sous scellé jusqu’à ce matin, on apprend que René Kègle n’a pas été en mesure de se présenter au palais de justice le 4 octobre dernier pour le début de son procès, puisqu’il reposait dans un état critique aux soins intensifs.