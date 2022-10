Radoslav Guentchev écope de 12 ans de prison

L'accusé a reçu sa sentence au palais de justice de Longueuil, où le juge a accepté la suggestion commune des deux avocats au dossier.

Radoslav Guentchev, qui souffre de problèmes de santé mentale, a happé délibérément, en septembre 2020, deux personnes alors qu’il conduisait dans les rues de Brossard. Il était au volant de l’auto de son père avec lequel il venait de se quereller.

Une des victimes, un quinquagénaire, circulait à vélo sur l’avenue Niagara. L’autre victime, une piétonne d’une quarantaine d’années, a été fauchée sur le boulevard Pelletier. Elle a succombé à ses blessures le lendemain.

Deux experts ont été appelés à témoigner sur l’état de santé du coupable qui est autiste et souffre d'une déficience intellectuelle légère. Le trentenaire ne prenait plus ses médicaments depuis un certain temps lorsqu'il a commis son crime.

L’avocat de la défense, Rémi Cournoyer-Quintal a eu ce commentaire à la sortie du tribunal.

La raison pour laquelle on a fait entendre le Dr Morrisset (un des experts NDLR), c’est pour bien mettre en mots un profil psychologique qui est très complexe. On n’était pas à l'étape de quelqu’un qui n’est pas criminellement responsable. On n’était pas non plus à l’étape de quelqu'un qui est sain d’esprit… , explique l'avocat.

L’accusé a présenté se regrets au juge à qui il aussi dit qu’il comprend maintenant qu’il doit prendre ses médicaments. Il lui est aussi interdit de conduire pour le reste de ses jours.