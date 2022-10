Les arbres du parc Stanley, victimes de la sécheresse et d’arpenteuses de la pruche

Selon l'arboriculteur de la Ville de Vancouver, Joe McLeod, les arbres faisaient déjà face à un stress important parce qu’ils étaient la proie d’arpenteuses de la pruche de l'ouest depuis quatre ans. Comme les humains, plus nous sommes stressés, plus nous risquons de tomber malades , affirme-t-il.

L'arpenteuse de la pruche de l'Ouest est une espèce originaire de la Colombie-Britannique. Photo : CBC / Ben Nelms

Avec le mélange de la chaleur et de cet insecte, Joe McLeod estime que cette année pourrait être la pire pour les arbres du parc de Vancouver. Il pourrait être possible de voir plusieurs arbres morts près de Prospect Point, dans le nord du parc et en direction de Coal Harbour et d'English Bay.

Richard Hamelin, professeur et directeur du département des sciences forestières et de la conservation à l’Université de la Colombie-Britannique, surveille ces arbres depuis quatre ans. Il dit qu’ils auraient pu se remettre de l’épidémie d’arpenteuses de la pruche.

Puisque l'arpenteuse de la pruche se nourrit des feuilles des arbres, ceux-ci n’ont plus les moyens d’emmagasiner de l’eau en raison de la sécheresse pour se remettre de l’attaque des insectes, explique Richard Hamelin.

Les arpenteuses de la pruche ravagent surtout la pruche occidentale, mais elles peuvent aussi s’attaquer à d’autres espèces d’arbres comme le Douglas vert.

Joe McLeod affirme que son équipe est à la recherche de solutions. Il dit qu’asperger les arbres de pesticides pourrait avoir un impact négatif sur les insectes utiles.

La semaine dernière, l’arboriculteur et son équipe ont lancé une demande de propositions auprès de professionnels pour améliorer la santé de la forêt dans le parc Stanley et faire face aux changements climatiques.