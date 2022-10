Un projet pilote de Rio Tinto pour tester de l’asphalte comprenant des résidus de bauxite

La multinationale a agi ainsi dans le cadre d’un projet pilote mené conjointement avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), le Centre universitaire de recherche sur l'aluminium (CURAL) de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et la compagnie Inter-Cité Construction.

Le pavage a été refait dans les derniers jours et une certaine teinte rougeâtre est visible.

Les résidus de bauxite ont remplacé des matériaux de remplissage habituellement présents dans le bitume.

Le but visé est d’augmenter la solidité de l’asphalte pour réduire les ornières sur la chaussée.

Des tests ont été menés en laboratoire depuis deux ans, avec des résultats assez concluants, mais à petite échelle.

On parle de roulières et d'orniérage, on en voit un peu moins. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a besoin de faire un test à plus grande échelle pour le vérifier dans la vraie vie ce que ça donne quand on a des voitures qui circulent régulièrement. Est-ce qu'on va avoir de meilleures propriétés mécaniques? On l'espère. On a entrevu cette amélioration-là lors de nos tests en laboratoire et c'est ce qu'on veut voir aussi , a expliqué Josette Ross, directrice générale du Centre de recherche et de développement Arvida de Rio Tinto.

Il est espéré que les résidus de bauxite augmentent la solidité de l'asphalte. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

La directrice générale a cependant indiqué qu’il faudra probablement attendre encore plusieurs années avant de voir une utilisation des résidus à plus grande échelle.

D’ici là, les chercheurs vont évaluer le comportement de la matière, ce qui va leur permettre de tirer éventuellement des conclusions sur le bien-fondé de la méthode.

Rio Tinto cherche depuis plusieurs années à valoriser les résidus de bauxite. La bauxite est au coeur du procédé de fabrication de l'aluminium.

Ce minerai rouge est importé par bateau dans la région pour en faire de l'alumine. Les résidus sont filtrés et accumulés dans un site d'entreposage des résidus sur le site du Complexe Jonquière.

D’après un reportage de Mireille Chayer