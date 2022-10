Le ton monte entre l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

Dans une lettre adressée au ministre, en fin d’après-midi vendredi – quelques heures de l’ouverture de l’assemblée générale annuelle de l’association à Edmundston – les membres du conseil d’administration de l’ AFMNB expriment de l’incompréhension, du désarroi et de la colère devant des propos qu’a tenus le ministre dans les médias et à l’Assemblée législative ces derniers jours.

L’ AFMNB demande notamment des excuses à Daniel Allain à la suite d’une entrevue à l’émission La matinale de Radio-Canada Acadie dans laquelle il a déclaré que plusieurs anciens politiciens ou des politiciens de longue date qui tirent leur révérence, y’était temps! .

Le projet de loi concernant le financement communautaire a été déposé par le ministre de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministre Daniel Allain doit prononcer un discours devant les membres de l’ AFMNB , samedi, pour parler des changements apportés à la formule de péréquation municipale.

Cette nouvelle formule de financement des municipalités suscite beaucoup de mécontentement dans le monde municipal. Le président de l' AFMNB Yvon Godin a même renoncé à briguer la mairie de la nouvelle municipalité de Rivière-du-Nord en raison du cadre financier.

Janic Godin s'entretient avec Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

« Un manque de respect »

L’ AFMNB a collaboré avec vous et votre équipe depuis le début de votre réforme et nous estimons que vos différentes interventions contenaient des propos inacceptables et qu’elles étaient un manque total de respect envers les personnes élues des municipalités qui représentent l’ordre de gouvernement le plus proche de la population. Ces propos vont de plus à l’encontre de l’esprit de votre réforme, que vous avez maintes fois mis de l’avant, soit la collaboration , écrit-on dans cette lettre.

« Nous avons exprimé notre désarroi et nos craintes en diverses occasions lors du processus et nous n’avons en aucun moment porté d’attaques envers des individus que ce soit vous et votre équipe. Nous déplorons que vous utilisiez cette voie afin de faire face aux commentaires et aux critiques concernant le cadre financier » — Une citation de Passage de la lettre des maires

L’ AFMNB reproche au ministre d’avoir placé dos à dos les différentes associations municipales, ciblé certaines municipalités et leur représentant, voire évoqué de leur part des jeux politiques en vue des prochaines élections du 28 novembre .

Cette lettre a été signée par le président de l’AFMNB et maire de Bertrand, Yvon Godin, les vice-présidents Lise-Parent, mairesse de Pointe-Verte, et Kassim Doumbia, maire de Shippagan, ainsi que les représentants des régions Chaleur (Rachel Boudreau, mairesse de Petit-Rocher), Kent (Aldéo Saulnier, maire de Bouctouche), Nord-Ouest (Éric Marquis, maire d’Edmundston), de la Péninsule acadienne (Jules Haché, maire de Lamèque), du Restigouche (Mario Pelletier, maire d’Eel River Dundee) et du Sud-Est (Louise Landry, mairesse de Beaubassin-Est).