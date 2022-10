Des défis à venir pour le service de transport collectif de la Matapédia

Cette situation pourrait à terme pousser l’organisme à réduire son offre de service, craint Sébastien Lévesque, maire de Sainte-Irène et représentant de la MRC de La Matapédia sur le conseil d’administration de La Caravelle.

Sébastien Lévesque indique que le ministère des Transports n’a pas indexé ses subventions à l’organisme en fonction de l’inflation pour les années 2023 et 2024.

À court terme, la santé financière de l’organisme n’est pas menacée, mais dans un horizon de 3, 4 ou 5 ans, on peut entrevoir une diminution de service s’il n’y a pas de nouvelles sources de financement, parce que les montants accordés à l’organisme ne permettront pas de suivre l'indexation des coûts reliés à l’offre de service , explique-t-il.

« C’est un enjeu sur lequel on devra se pencher dans l’avenir pour s’assurer du maintien et de la croissance des services de transport collectif et adapté sur le territoire. »