Immobilier : Entreprises Riel poursuit sa contribution à la relance économique du Manitoba

Entreprises Riel a présenté son rapport pour 2022 lors de son assemblée générale annuelle. Le bilan financier est non déficitaire et plusieurs projets de développement sont en cours.

Afin de répondre aux besoins de l’industrie, Entreprises Riel aborde une stratégie sur plusieurs fronts. Cela consiste à créer un espace favorable pour que les petits commerces puissent se développer , explique le directeur général, Normand Gousseau.

L’autre aspect consiste à développer des projets de logements abordables combinés avec des commerces de proximité.

Au 316 rue Des Meurons par exemple, un projet de bâtiments à usage mixte de 6 étages est en développement, comprenant 65 unités résidentielles et 2 unités commerciales à petite échelle au rez-de-chaussée.

Entreprises Riel travaille avec des zones d’amélioration commerciales, pour créer un environnement propice aux investissements.

Plusieurs autres projets sont en cours, comme au 3280 Pembina, un complexe riverain de deux bâtiments de 5 étages, chacun avec 33 unités de condominium allant de 900 à 1425 pieds carrés.

La Ville de Winnipeg a approuvé les plans en 2020 et les promoteurs sont depuis en prévente.

Il y a également des projets sur le boulevard Provencher ainsi que sur la rue Marion, avec un complexe d’appartements locatifs en construction de 15 millions de dollars.

Deux autres projets sur la rue Marion sont en attente d'approbation par la Ville de Winnipeg.

Selon le directeur général Normand Gousseau, tous les secteurs d'activité de l'entreprise ont été touchés par la pandémie.

On a commencé l’année en pensant que la situation allait se rétablir…ces gens-là qui sont nos opérateurs ont souffert et nos entreprises ont aussi souffert , témoigne-t-il.

Malgré ce ralentissement, Normand Gousseau insiste sur la situation financière positive d'Entreprises Riel, qui est non déficitaire.

« On a quand même passé cinq ans avec des rapports financiers déficitaires, et depuis deux ans maintenant on démontre un profit. C'est ce qui nous permet de contribuer à une relance de l’économie dans les années futures. »