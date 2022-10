L’espoir des manifestants de faire chuter le régime ne s’essouffle pas en Iran

La mort, le 16 septembre, de cette jeune Kurde iranienne a entraîné la plus grande vague de manifestations à survenir en Iran depuis celles provoquées, en 2019, par la hausse du prix de l'essence dans ce pays riche en pétrole.

Et cette vague ne tarit pas malgré le blocage, par les autorités, de l'accès à des applications telles qu'Instagram et WhatsApp. En ligne, des militants ont appelé à la tenue de manifestations de masse samedi sous le slogan Le début de la fin! , c'est-à-dire celle du régime de l'ayatollah Ali Khamenei.

La population iranienne et, notamment, les jeunes, sont ainsi invités à manifester dans des endroits où les forces de l'ordre ne sont pas présentes et à scander Mort au dictateur , en référence au guide suprême, l'ayatollah Khamenei.

Parallèlement, des rassemblements anti-émeutes sont prévus samedi soir dans toutes les mosquées du pays [...] pour contrer les complots des ennemis de l'Iran , selon un communiqué du Conseil islamique de coordination du développement, chargé d'organiser des manifestations officielles.

Les autorités affirment que Mahsa Amini est morte de maladie après que la police des mœurs l'eut arrêtée, à Téhéran, pour avoir présumément enfreint le code vestimentaire strict que la République islamique impose aux femmes.

Mais le cousin de la jeune femme affirme qu'elle est morte après un violent coup à la tête .

Depuis, de jeunes femmes, étudiantes et écolières, sont les fers de lance des manifestations au cours desquelles elles scandent des slogans antigouvernementaux, mettent le feu à leur foulard et affrontent les forces de sécurité.

Depuis le 16 septembre, au moins 108 personnes ont été tuées, selon l'association Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo. De son côté, Amnistie internationale déplore la mort d'au moins 23 enfants tués par les forces de sécurité iraniennes , ajoutant qu'ils avaient entre 11 et 17 ans.

Deux membres des forces de sécurité ont été tués par balle dans la province méridionale de Fars dans le cadre des manifestations, portant à au moins 20 le nombre de membres des forces de l'ordre tués depuis le début de la contestation, selon des médias officiels.

Des minorités marginalisées manifestent

Vendredi, à Dezfoul, dans le sud-ouest du pays, un nouveau foyer de contestation a amené les forces de sécurité iraniennes à se déployer en grand nombre.

Les violences ont notamment touché les régions périphériques de l'Iran, où vivent des minorités qui se disent depuis longtemps marginalisées, comme les Kurdes dans le nord-ouest du pays, d'où venait Mahsa Amini, ou les habitants du Balouchistan au sud-est, près de la frontière avec le Pakistan.

Ces derniers jours, des affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu en particulier à Sanandaj, capitale de la province du Kurdistan d'où était originaire Mahsa Amini.

Dans cette photo publiée par le site officiel du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, ce dernier écoute les propos du chef des forces armées du pays, le général Mohammad Hossein Bagheri, lors d'une cérémonie à Téhéran le 3 octobre 2022. Photo : Associated Press

L'ayatollah Khamenei a déploré vendredi les divisions dans les rangs des musulmans , sans mentionner explicitement le mouvement de contestation. Il l'avait réduit plus tôt cette semaine à des émeutes sporadiques orchestrées par les ennemis de l'Iran à l'étranger.

La République islamique hésite dans sa répression

Mais selon la politologue et sociologue d'origine iranienne Mahnaz Shirali, qui vit en France, c'est un mouvement qui a son organisation, sa propre tête pensante, sa musique, ses slogans .

En entrevue à Tout un matin, sur ICI Première, Mme Shirali affirme que les observateurs tirent la conclusion que ce mouvement est bien plus enraciné, bien plus organisé qu'ils ne le croyaient.

Ces jeunes, bien différents de leurs parents, fait remarquer la politologue, tiennent tête à l'un des plus féroces et des plus impitoyables régimes qui existent sur notre planète.

Selon elle, le véritable organisateur de ce mouvement de contestation, ce sont les réseaux sociaux . Et ces manifestants réclament de manière très cohérente la chute du régime .

Ils ne veulent pas négocier avec les ayatollahs, ils estiment qu'ils sont incapables de gouverner leur pays et qu'ils l'ont détruit.

« C'est la première et la dernière chose qu'ils demandent : la chute de la République islamique. » — Une citation de Mahnaz Shirali, sociologue et politologue iranienne vivant en France

Mme Shirali croit que la République islamique hésite dans sa répression; il y a trois ans, elle a tué 3000 personnes en trois jours, sans hésitation , rappelle-t-elle.

Les quelque 200 victimes faites cette fois-ci n'en sont pas moins un massacre , poursuit-elle. Mais, cette fois-ci, la répression ne se déploie pas avec toute sa force parce qu'il est très difficile de tuer les enfants, les adolescents .