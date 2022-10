Les maladies respiratoires en hausse en Saskatchewan, la COVID-19 reste stable

La grippe peut survenir n'importe où entre novembre et mars, nous ne pouvons pas prédire quand elle surviendra, mais je pense que nous devrions nous préparer à une saison de grippe précoce et ne pas retarder la vaccination contre la grippe , a déclaré le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab.

En ce qui concerne la COVID-19, le Dr Saqib Shahab affirme que les hospitalisations liées à la COVID-19 ont commencé à augmenter en septembre, mais ont atteint un plateau.

Les cas confirmés de COVID-19 et les décès ont légèrement diminué, souligne le rapport, qui ajoute que les personnes de 60 ans et plus en sont les principales victimes.

Du 11 septembre au 8 octobre, 39 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans la province.

Selon le rapport, il y a environ 160 hospitalisations par semaine et les admissions en soins intensifs sont également stables, avec environ neuf par semaine.

Le Dr Saqib Shahab recommande ainsi de toujours porter le masque.

« Il est certain que le port d'un masque, surtout si vous êtes plus âgé et que vous souffrez d'immunodépression, contribuera à réduire le nombre d'hospitalisations. » — Une citation de Le Dr Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan

Faible utilisation du vaccin bivalent

Le rapport indique qu'à l'exception de Regina, où le taux est de 51 %, moins de la moitié de la population de toutes les autres régions est à jour avec ses vaccins contre la COVID-19.

Tous les résidents de la Saskatchewan de 18 ans et plus peuvent recevoir le vaccin bivalent, qui cible les souches de virus les plus répandues au Canada, à condition qu'au moins quatre mois se soient écoulés depuis leur dernière dose, ajoute le rapport.

Jusqu'à présent, seulement 3,6 % des adultes admissibles ont reçu le vaccin bivalent, selon le rapport.

Le vaccin bivalent de Pfizer, approuvé par Santé Canada la semaine dernière, sera offert aux résidents de la Saskatchewan à partir de la semaine prochaine, selon le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman.

Quant au vaccin bivalent Moderna, il est déjà offert depuis plusieurs semaines.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a déclaré que les vaccins bivalents COVID-19 à ARNm sont désormais les vaccins de rappel recommandés.

Selon le Dr Shahab, il est important que les gens soient à jour avec leurs vaccins contre la COVID-19.

« Pour la COVID-19, je pense que nous devons nous rappeler que le nombre de doses que vous avez reçues dans le passé n'a pas d'importance. Si vous êtes à quatre mois de votre dernière dose de COVID, allez chercher un bivalent. » — Une citation de Le Dr Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan

Le Dr Saqib Shahab a également déclaré qu'il est possible que la province connaisse des flambées simultanées de COVID-19 et de grippe.

À noter que ce nouveau format du rapport, qui combine des données sur les maladies respiratoires et les autres maladies infectieuses, remplace les rapports mensuels sur les maladies infectieuses que la province diffusait au plus fort de la pandémie.