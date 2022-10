Le nouvel arrêt du F.-A.-Gauthier sème la grogne

L’annulation des traverses entre Matane et la Côte-Nord prévues pour jeudi soir et vendredi s’ajoute à la saga du F.-A.-Gauthier; avec les quelque 748 réservations annulées, de nombreux usagers ont dû trouver un plan B.

Le député de Matane–Matapédia, Pascal Bérubé, estime que la situation est inacceptable. Il responsabilise la Société des traversiers du Québec ( STQ ) en demandant qu'elle dédommage les clients.

Si un usager a déjà réservé et que la Société des traversiers du Québec ne peut pas assurer la traverse vers la Côte-Nord, qu’on dédommage les clients, c’est-à-dire le coût pour faire le tour par Québec, en essence, en repas, en nuitées. On est rendu là , insiste-t-il.

Pascal Bérubé souhaite que la STQ rende des comptes à ses clients. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pascal Bérubé compte faire une proposition à l’Assemblée nationale l’automne prochain en ce sens. Il espère que les députés de l’Est-du-Québec l’appuieront.

La STQ a travaillé toute la journée vendredi pour trouver la nature du problème électronique. Elle a confirmé vendredi après-midi que le F.-A.-Gauthier reprendra du service samedi avec son horaire habituel.

Le NM Saaremaa n'est pas en mesure de prendre le relais vendredi, puisqu'il se trouve en Nouvelle-Écosse. Le député Pascal Bérubé déplore que le navire de relève ne soit pas disponible lorsqu’il est requis.

Il a été acquis exactement pour ça, pour remplacer le F.-A.-Gauthier quand il ne peut pas traverser. Comment ça se fait qu’il ne soit pas à Matane présentement? , demande Pascal Bérubé.

Des usagers prennent leur mal en patience

De nombreux chasseurs utilisent le traversier afin de se rendre sur la rive sud du fleuve pour chasser l'orignal à ce temps-ci de l'année.

C'est le cas de la Baie-Comoise Edith Deschênes, qui déplore le fait qu'elle et sa famille ont dû prendre la route en passant par Québec en pleine nuit, ce qui a quadruplé la durée du trajet et a rajouté près de 700 kilomètres au compteur.

Edith Deschênes a dû conduire la nuit pour se rendre sur la rive sud en raison de l'annulation de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout. Photo : Gracieuseté Édith Deschênes

Ce n’est pas une première pour celle qui va chasser dans la vallée de la Matapédia année après année.

Ça nous a fait 10 heures ou 11 heures de route avec un petit garçon de 5 ans et demi avec des besoins particuliers. Ce sont des dépenses beaucoup plus importantes que de prendre le bateau , déplore celle dont la famille se trouve sur la rive sud.

L’annulation des traverses n’est pas une surprise pour Edith Deschênes. On ne peut pas se fier [à la traverse] pour notre travail. [...] Comme moi j’ai un service de garde, donc j’ai des parents qui s’attendent à ce que je sois fidèle au poste à mon retour , explique l’éducatrice.

Débordement à la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon

L'annulation des voyages du F.-A.-Gauthier entre Matane et la Côte-Nord se fait sentir jusqu'à la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon. Il s’agit du seul lien interfluvial encore fonctionnel, puisque la traverse Rimouski–Forestville a mis fin à sa saison estivale de manière prématurée le 10 août dernier et que la saison de la traverse entre Trois-Pistoles et Les Escoumins s'est conclue le 12 octobre.

Vendredi, plus d'une dizaine de véhicules ont dû rebrousser chemin au départ de midi de Rivière-du-Loup, faute de places sur le NM Trans-Saint-Laurent. Le départ a d'ailleurs été légèrement retardé en raison du débarquement plus long qu'à l'habitude.

Les clients doivent arriver d'avance, puisque la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon ne prend pas les réservations. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Sur place, plusieurs personnes ne cachent pas leur insatisfaction. Certaines sont arrivées plusieurs heures avant le départ du navire afin de s’assurer d’avoir une place.

C’est effectivement devenu une habitude [les annulations]. Est-ce que c’est surprenant? Non. Je ne crois pas qu’il [le F.-A.-Gauthier] ait déjà fonctionné adéquatement depuis qu’on l’a , tranche une utilisatrice de la traverse rencontrée à Rivière-du-Loup vendredi.

Après trois ans de traverse, traverse pas, on a changé d’emploi. Et je ne suis pas seul dans ce cas-là , ajoute un autre usager à Rivière-du-Loup.

C’est un peu stressant [...]. En plus, je travaille ce soir à 20 h à Baie-Comeau. Il ne faut pas que je le manque, mon patron ne serait pas content , s’inquiète un autre.

Le navire NM Trans-Saint-Laurent a une capacité maximale de 155 véhicules. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La STQ précise que le problème n'est pas lié au joint d'étanchéité du système de propulsion, qui a forcé le retour en cale sèche du F.-A.-Gauthier l'année dernière.

Le traversier Saaremaa qui se trouve actuellement en Nouvelle-Écosse sera rapatrié quelques jours plus tôt que prévu, au cas où il devrait prendre le relais.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur, de Marie-Christine Rioux et de Patrick Bergeron