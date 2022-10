Le vieillissement de la population complexifie les soins à l’urgence en Outaouais

Vendredi, les hôpitaux de Hull, Gatineau et Papineau enregistraient respectivement des taux d’occupation de 192 %, 161 % et 150 %, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La directrice des soins infirmiers au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Marie-Ève Cloutier indique que divers facteurs expliquent la surcharge des hôpitaux.

D'abord, la pénurie de main-d'œuvre est responsable de la fermeture de nombreux lits dans la région. Au CISSS de l'Outaouais, 12 % des lits pour des hospitalisations de courte durée sont indisponibles, faute de personnel.

Une autre problématique s'avère toutefois importante : le haut taux de personnes âgées qui sont en attente d'hébergement.

On a quand même 21 % des lits qui sont occupés par des personnes âgées qui attendent pour des soins de longue durée dans un établissement , fait valoir Mme Cloutier.

Le manque d'établissements à cet effet serait en cause. En Outaouais, on compte 1300 places attitrées à cette clientèle alors que dans les faits, il en faudrait jusqu'à 2100, fait valoir la directrice des soins infirmiers.

« La population a changé, elle a vieilli. Ça demande des ajustements. » — Une citation de Marie-Ève Cloutier, directrice des soins infirmiers au CISSS de l'Outaouais

Non seulement le nombre d’habitants augmente, mais la population vieillit , renchérit la présidente du Syndicat des professionnelles en soin de l'Outaouais, Karine d'Auteuil. Les cas deviennent de plus en plus lourds, la médecine se complexifie.

Cette dernière explique que les soins qui sont désormais donnés ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans pour cette raison et que les pathologies traitées sont différentes. C'est une réalité dont il faut absolument tenir compte, insiste-t-elle.

Des négociations à venir

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a émis près de 70 recommandations portant sur la rémunération, la conciliation vie personnelle-travail et la charge de travail en vue des négociations prévues en mars 2023.

Mme D'Auteuil soutient que la participation du personnel infirmier a été très intéressante. En effet, plus de 43 000 infirmières ont participé au processus de consultation mené plus tôt cette année.

« On espère que les membres vont continuer de se mobiliser. » — Une citation de Karine D'Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soin de l'Outaouais

La FIQ tient des assemblées générales à travers la province, et ce jusqu’au 20 octobre, pour adopter cet avant-projet.

Ce n'est pas quelque chose qu'on craint , soutient Marie-Ève Cloutier. La négociation, ce n’est pas toujours négatif.

Avec les informations de Nelly Alberola