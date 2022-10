Bruno Marchand annonce le report ou l'abandon de projets et une gestion plus serrée de la dette.

Bruno Marchand a voulu donner l'image d'un gestionnaire aguerri lors de son passage devant les gens d'affaires cette semaine.

Dans le prochain budget du maire de Québec, la Ville va se priver de 40 millions de dollars de revenus fonciers. Bruno Marchand veut donner un peu d'air à tous les contribuables en fixant la hausse des taxes à 2,5% l'an prochain.

La tradition à Québec veut que les taxes augmentent en suivant l'inflation, mais comme elle frôle les 6 % cette année, le maire ne voulait pas alourdir le fardeau fiscal.

Ce faisant, il reconnaît que son administration devra faire des choix. Certains projets seront reportés ou abandonnés. Il ne touchera pas au projet de tramway, mais pour les autres, il y aura des priorités. C'est ce qu'il a affirmé devant les membres de la Chambre de commerce et d'Industrie de Québec.

Du même souffle , il annonce son intention de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur en optant pour une gestion de la dette plus serrée. D'ici dix ans, le maire de Québec veut réduire le ratio de la dette de 26 % par rapport aux revenus.

Une cible ambitieuse compte tenu de la période d'incertitude économique. L'inflation tout comme la pénurie de main-d'œuvre sont des freins à la croissance économique et aux revenus supplémentaires.

Politique de gestion de la dette

L'ex-maire de Québec, Régis Labeaume, avait établi des cibles pour réduire la dette et son poids sur les finances de la Ville. Les dernières estimations couvrent la période de 2016 à 2026. L'administration Labeaume prévoyait que le ratio passerait de 108 % à 90 %, soit 18 % sur une période de 10 ans.

M. Labeaume a utilisé plusieurs mécanismes pour mieux contrôler la dette. Par exemple, il a mis en place des réserves pour les imprévus et il a misé sur le paiement comptant des immobilisations pour réduire les coûts d'emprunts. Même s'il a réussi à réduire la dette à partir de 2016, il n'a jamais atteint les cibles qu'il s'était fixé. Dans un contexte économique plus favorable, la dette a bel et bien diminué, mais moins vite que prévu.

Bruno Marchand veut faire mieux. La question est de savoir comment. Il ne l'a pas précisé. Il a toutefois dit ce qu'il ne fera pas.

Le maire de Québec ne veut pas piger dans les réserves pour boucler son budget. Il ne veut pas non plus toucher aux effectifs. La masse salariale représentait 36 % des dépenses cette année. La Ville peine déjà à pourvoir tous les postes en raison de la rareté de la main-d'œuvre, plaide-t-il.

L'opposition officielle à la Ville de Québec s'inquiète. Pour réussir, croit le chef Claude Villeneuve, le maire Marchand devra aller chercher des revenus mirobolants . À moins que la Ville ne se dirige vers une forme d'austérité, soutient Villeneuve.

C'est le budget déposé à la fin du mois de novembre qui le dira. Le maire n'a pas dévoilé toutes ses stratégies, nous dit son entourage.