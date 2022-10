Halloween : un artiste stoney veut vous faire peur grâce aux légendes de sa communauté

Daxter Jr Amos crée des maisons hantées pour effrayer sa famille, ses amis et les résidents de la Vallée-de-la-Bow depuis 25 ans, à Mini Thni (Morley), à l'ouest de Calgary. C’est l’occasion pour lui de montrer son art et de transmettre une partie de la culture de la Première Nation des Stoney Nakoda.

Il a construit sa première demeure hantée dans son sous-sol à l’âge de 13 ans. Aujourd’hui, une maison abandonnée dans la ferme familiale au milieu d’une forêt de bouleaux sert de toile de fond à sa passion pour l’épouvante.

Cette attraction me permet de passer du bon temps avec ma famille , explique l’artiste âgé de 38 ans. C’est une occasion de montrer à tout le monde ce sur quoi j’ai travaillé depuis 25 ans et, au bout du compte, c’est surtout plaisant, après tout c’est l’Halloween!

Ses cousins, des membres de sa communauté et son conjoint, Adam Polisak, l’aident dans la construction des décors et deviennent acteurs pour faire peur aux visiteurs.

Ces derniers sont invités à marcher par groupe de deux ou trois à l’intérieur de la maison abandonnée avec une petite lampe pour seule lumière. Une fois le parcours terminé, ils doivent retrouver leur chemin à travers une forêt de bouleaux où rôdent d’autres esprits.

Plusieurs maisons hantées sont destinées à un jeune public , explique Adam Polisak. Nous voulons créer quelque chose de vraiment effrayant, de différent et d’unique. C’est aussi une façon de montrer quelque chose de positif de la communauté ici aux gens de l’extérieur.

C’est pourquoi depuis un peu moins de 10 ans, Fright House Morley est accessible aux personnes extérieures à la communauté de la Première Nation des Stoney Nakoda.

Une situation qui ne fait pas l'unanimité

Daxter Jr Amos et Adam Polisak ne se gênent pas pour miser sur le fait que leur maison hantée se trouve sur une communauté autochtone dans leur publicité : Scary Haunted House on the Rez!, peut-on lire sur leur affiche.

Ce que les gens vont voir et vivre, c’est un côté sombre de Mini Thni [le nom stoney de Morley] , raconte Daxter Jr Amos quand on lui demande s’il croit que le fait d’être dans une communauté autochtone accroît le côté effrayant de sa maison hantée.

« Dans notre communauté, tout le monde a une histoire de fantôme. Nous avons le skinwalker, par exemple, ou les gens ici ont un esprit qu’ils appellent le Bah tha. Nous voulons créer une expérience fantôme autochtone dont une partie des présentations est vraie. » — Une citation de Daxter Jr Amos, créateur artistique, Fright House Morley

Le skinwalker est une légende navajo d’un chaman malveillant qui peut prendre la forme d’un animal. Le Bah tha est un esprit qui rôde à Mini Thni. Plusieurs membres de la communauté l’auraient entendu hurler la nuit, surtout à l’automne. Lorsqu’il était enfant, Daxter Jr Amos a souvent entendu cette légende d’un esprit qui a été banni pour toujours, condamné à écouter les gens vivre autour de lui.

Daxter Jr Amos est un passionné de l'Halloween. Il crée des expériences d'épouvante depuis qu'il a 13 ans. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

La maison abandonnée utilisée par Daxter Jr Amos se trouverait aussi près d’un site funéraire, selon le créateur. Les membres de l’équipe de Fright House Morley ont vécu plusieurs moments paranormaux au fil des ans, dit-il, comme des bruits de pas ou le sentiment que quelqu’un ou quelque chose est présent.

Il avoue qu'au départ les aînés de sa communauté n’ont pas apprécié la création de cette maison hantée. Parce qu'ils croient à l’aspect spirituel de ce côté sombre de notre culture , estime-t-il.

Mais je crois que [la maison hantée] est aussi une place où les jeunes de la communauté peuvent s’unir et travailler ensemble pour construire quelque chose qu’ils ont eux-mêmes créé , ajoute Daxter Jr Amos. Je travaille avec plusieurs personnes de la communauté, dont une partie de ma famille.

Fright House Morley est ouverte tous les vendredi et samedi soir jusqu’à la fin du mois d’octobre. Il faut réserver sa place sur leur page Facebook. La visite n’est pas recommandée aux enfants de moins de 13 ans.