Gil Penalosa veut planter des arbres à la place de l’aéroport Billy Bishop

Pour le candidat, il n’est pas trop tôt pour se pencher sur le futur de l'aéroport. Alors que Toronto continue son chemin vers une importante croissance démographique, Gil Penalosa estime que la Ville a besoin de plus d’espaces verts. Pas moins.

Ce sera bon pour la santé mentale et physique, le climat, et pour le développement économique. Je pense qu’une ville idéale, c’est un endroit où les gens dorment à la maison et vivent dehors , a-t-il affirmé.

Il se dit prêt à discuter avec le gouvernement fédéral pour planifier la mise en œuvre de ce chantier. L’aval d’Ottawa est en effet nécessaire pour éventuellement fermer l’aéroport.

Le candidat à la mairie de Toronto, Gil Penalosa Photo : Radio-Canada

Selon Gil Penalosa, la Ville de Toronto n’a pas besoin de deux aéroports. Chicago avait un aéroport sur une île et c’est devenu un superbe parc , donne-t-il en exemple.

L’opérateur et propriétaire de l’aéroport, Ports Toronto se dit prêt à débuter les discussions pour l’avenir du site après 2033. Mais il ne penche certainement pas en faveur de sa fermeture.

Maintenant, plus que jamais, nous devons regarder comment nous pouvons construire cette Ville et développer ses infrastructures et non pas retirer un atout important pour le transport , peut-on lire dans une déclaration écrite.

Ports Toronto souligne par ailleurs que l’aéroport Billy Bishop voit transiter 2,8 millions de voyageurs chaque année, selon des chiffres prépandémiques.

De son côté, le maire sortant et candidat à sa réélection John Tory ne veut pas rentrer dans ce débat.

L’accord actuel respecte que l’aéroport Billy Bishop reste en place jusqu’en 2033, bien après la fin du mandat du prochain conseil municipal. Le maire n'a pas l'intention d’ouvrir la discussion sur le statut de l’aéroport s’il est réélu, et nous n’avons aucune indication que les deux autres gouvernements comptent le faire , indique par courriel un porte-parole du bureau de campagne de John Tory.

Avec les informations de Mathieu Simard