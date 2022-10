Mark Sutcliffe se dit prêt à aller plus loin pour le bilinguisme de la Ville d’Ottawa

À dix jours du scrutin, Mark Sutcliffe va plus loin dans ses promesses aux francophones de la Ville d’Ottawa. Il ouvre la porte à l’officialisation du bilinguisme de la capitale fédérale.

Je supporte le bilinguisme officiel à la Ville d’Ottawa. Je sais que ce que les résidents veulent, c’est l’amélioration des programmes et des services, mais si une déclaration est importante aussi [pour eux], je suis prêt à le faire , lance Mark Sutcliffe, en entrevue à Radio-Canada, vendredi.

Le candidat à la succession de Jim Watson emboîte ainsi le pas à ses deux principaux adversaires, Catherine McKenney et Bob Chiarelli, qui se sont déjà prononcés en faveur de l’officialisation du bilinguisme dans la capitale fédérale.

Le projet de loi sur le bilinguisme officiel à la Ville d’Ottawa, adopté à Queen’s Park, en 2017, a généré des critiques de certains militants francophones qui lui ont reproché d’être surtout symbolique et de ne pas aller assez loin.

Il faut que ce soit plus qu'un simple geste symbolique ou une séance de photos. Il doit s'agir plutôt d'une reconnaissance significative de l'une des langues fondatrices du pays , a d’ailleurs déclaré M. Chiarelli, par voie de communiqué de presse, la semaine dernière.

Catherine McKenney a réitéré son soutien au bilinguisme officiel, déjà exprimé par le passé, dans un gazouillis sur Twitter.

Je soutiens le bilinguisme officiel de notre ville et l'amélioration de l'accès aux services en français en identifiant les lacunes, afin que nous puissions les combler.



Je vais me battre pour les enjeux dont les francophones ont besoin, tels que des logements abordables. — Catherine McKenney 🏳️‍⚧️ (they/them) (@cmckenney) October 7, 2022

Quand Sutcliffe s’opposait au commissaire aux langues officielles

Récemment, plusieurs personnalités de la francophonie ottavienne ont apporté leur appui à Mark Sutcliffe, dont l’avocat franco-ontarien et figure marquante de la cause de l’hôpital Montfort, Ronald Caza.

Avec Benoît Hubert, le président et propriétaire de la firme de conseils en gestion active PGF consultants, M. Caza a cosigné une lettre invitant les principaux acteurs de la francophonie ottavienne à soutenir financièrement la campagne électorale de M. Sutcliffe.

L’ancienne directrice générale de l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO Ottawa), Ajà Besler, a toutefois rappelé, sur Twitter, les mots de M. Sutcliffe lorsque ce dernier travaillait pour le Ottawa Citizen comme éditorialiste et s’en prenait au travail du commissaire aux langues officielles du Canada de l’époque, Graham Fraser.

Qu'est-ce que Mark a dit sur le bilinguisme pré-campagne? Voici la seule chose que j'ai trouvé: Que les preuves sont anecdotiques et que les francos qui ne se font pas servir en fr sont émotionnels, et pensent qu'un incident démontre une tendance ou un complot. pic.twitter.com/m2cEphjCHT — Ajà Besler (@ajaBesler) October 10, 2022

En 2011, le commissaire avait mené un projet pour en apprendre sur les expériences que vivent les visiteurs à Ottawa en matière de service dans les deux langues officielles du Canada. Il avait alors constaté des lacunes dans l'offre de services en français, notamment dans les commerces d'Ottawa.

Estimant que M. Fraser outrepassait son mandat, M. Sutcliffe lui rétorquait : la langue est un sujet sensible dans ce pays, de sorte que les preuves anecdotiques peuvent parfois être émotionnellement ou même politiquement chargées. Pour certaines personnes, un incident isolé de ne pas avoir été servi dans leur propre langue suffit à affirmer qu'il y a une tendance ou un complot, même si l'événement s'est produit alors que Bobby Orr avait encore de bons genoux.

Plusieurs propositions pour les francophones

Lors de la campagne électorale municipale à Ottawa, M. Sutcliffe a jusqu’ici insisté sur le renforcement de la politique sur le bilinguisme dans sa plateforme francophone intitulée Hello, Bonjour .

Mark Sutcliffe y propose 12 mesures afin de soutenir les francophones et les services francophones de la capitale fédérale dont celle d’affirmer et de travailler à renforcer la politique de bilinguisme de la Ville qui indique que la Ville d'Ottawa reconnaît les deux langues officielles comme ayant les mêmes droits, statuts et privilèges .

Il promet aussi d’augmenter le nombre de programmes récréatifs offerts en français, qui sont souvent en forte demande et remplis et de s’assurer que les résidents d'Ottawa aient accès à un service à la clientèle en français lorsqu'ils utilisent les services de première ligne de la Ville d'Ottawa.

Avec les informations de Frédéric Pepin