Le temps chaud devrait encore se prolonger en Alberta

Les prévisions météorologiques prévoient des températures de 20 degrés Celsius à partir de dimanche un peu partout en Alberta. Le mercure devrait revenir à des températures proches de la normale jeudi. Mais ces températures devraient rester au-dessus de la normale jusqu’à fin d’octobre début novembre, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Il pourrait y avoir un système étrange qui se déplace [et] qui nous apportera quelques jours plus frais, mais ce signal chaud reste en place , dit Kyle Fougere, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada.

Autrement dit, les températures normales peuvent changer, et le mercure ne devrait pas atteindre nécessairement des sommets de 20 degrés Celsius jusqu'en novembre, tempère le météorologue. À la mi-octobre, les maximums quotidiens devraient se situer autour de 11 degrés Celsius ou 12 degrés Celsius, alors qu’ils devraient être plus proches de 3 degrés Celsius à la mi-novembre.

Lorsque nous passons l'équinoxe d'automne, nous commençons à perdre de la lumière très rapidement , et donc les températures commencent vraiment à baisser à cette période de l'année , explique-t-il.

Kyle Fougere estime par ailleurs qu’il est trop tôt pour procéder à une analyse comparative de cet automne par rapport aux précédents concernant les températures : Il est vraiment difficile de faire des comparaisons avec ce que nous avons vu jusqu'à présent, car nous savons que la seconde moitié de l'automne sera beaucoup plus froide que le début.

Des jours avec des températures au-dessus de 20 degrés Celsius dans les régions d’Edmonton et de Calgary ne sont pas un fait rare en octobre. Les deux plus grandes villes de l'Alberta enregistrent généralement, durant ce mois, deux ou trois jours où des températures atteignent 20 degrés Celsius.

Cependant, la situation est plus marquée cette année. Par exemple, Edmonton a déjà eu sept jours au-dessus de 20 degrés Celsius ce mois-ci, alors que Calgary en a eu huit. À noter par ailleurs que les deux métropoles albertaines ont déjà connu un record de 28 degrés Celsius, le 14 octobre 1945.

Un été inédit

Ce temps chaud en automne fait suite à un été particulièrement chaud dans la province, surtout au cours du mois d'août, qui a été le plus chaud dans l'histoire d'Edmonton et de Calgary.

« Nous avons 13 stations de mesures ici en Alberta », rappelle Kyle Fougere. Chaque station en était en août à son top 5 des températures les plus chaudes de tous les temps , avec notamment deux d'entre elles, à Edmonton et Grande Prairie, qui ont établi des records pour leur mois d'août le plus chaud jamais enregistré.

Des cas similaires ont été observés en septembre : 12 des 13 stations ont enregistré leurs dix températures les plus chaudes jamais consignées.

Avec les informations de Christy Climenhaga