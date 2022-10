Les organismes de lutte contre le racisme plutôt satisfaits du plan de la SFM

Parents contre le racisme et l'Amicale de la Francophonie Multiculturelle du Manitoba (AFMM) y voient un pas dans la bonne direction.

C’est une bonne chose que ce plan ait été pensé. Il y a quelques années, le racisme ne faisait même pas partie des conversations , s’est réjouie la présidente de Parents contre le racisme, Ramatoulaye Chérif.

Pour Mme Chérif, une lutte efficace pour l’inclusion des personnes de toutes origines passe par une implication de toutes les institutions et tous les organismes. Pour réussir un tel plan, il faut l’apport et le soutien des uns et des autres.

La SFM a proposé une stratégie en 4 axes de travail pour éliminer le racisme et la discrimination dont les résultats sont attendus dans 5 à 8 ans. Des délais qui semblent raisonnables pour Ramatoulaye Chérif.

C’est réaliste , déclare la présidente. Quoique le combat contre le racisme est continu, on en parle depuis les années 60 déjà.

Un plan bien reçu

Pour Ramatoulaye Chérif, l’axe le plus important sur lequel se penchera la SFM est l’éducation.

Nous croyons que le combat contre le racisme commence au niveau des institutions scolaires. [...] Mais il faut que la société soit de pair avec elles pour pouvoir atteindre l’objectif global.

« Je n’ai pas de grosse critique à faire sur ce plan. Maintenant je dirais que c’est sa mise en œuvre qui importe le plus. » — Une citation de Ramatoulaye Chérif, présidente de Parents contre le racisme

Peu de critiques également sont faites au plan d’action du côté de l’ AFMM . C’est un très bon premier pas, dans la mesure ou la SFM a identifié le problème, et a rassemblé un certain nombre d'acteurs pour y réfléchir et établir cette stratégie , explique le président de l’Amical, Alphonse Lawson.

L’organisme a par ailleurs participé aux consultations réalisées dans le cadre de l’élaboration de ce plan et s’est dit satisfait du résultat.

Ça amène les francophones du Manitoba à prendre conscience du problème et à travailler ensemble pour trouver des solutions pour arriver enfin à une société inclusive, tolérante, accueillante et sécuritaire pour tous.

Des pistes de solutions

Au contraire de Ramatoulaye Chérif, M. Lawson a relevé quelques éléments qui pourraient être améliorés dans le plan proposé.

« Le racisme n’est pas une vue de l’esprit, les victimes le vivent chaque jour. La question des victimes n’a pas été prise en compte dans ce plan préliminaire. » — Une citation de Alphonse Lawson, président de l’Amical

Le président aurait ainsi souhaité la mise en place d’un meilleur accompagnement des victimes dans le processus de dénonciation du racisme. Ils n’ont pas toujours les outils nécessaires pour aller de l’avant avec le processus pénal, par exemple.

Blandine Tona, membre de la SFM et de Parents contre le racisme, a pris la parole lors de l'assemblée générale jeudi, pour mettre en lumière l'importance de ne pas oublier d'aider les victimes du racisme. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Membre de la Société de la francophonie manitobaine et de Parents contre le racisme, Blandine Tona est du même avis. Les personnes opprimées ont besoin de savoir qu’elles peuvent sortir, être écoutées, et protégées. Ça manque énormément dans ce qui a été présenté.

Ceci dit, Alphonse Lawson reconnaît la bonne volonté de la SFM dans ce processus laborieux.

Il faut corriger les choses qu’on a tenues pour acquises dans le passé. Il y a des avantages et des intérêts en jeu que certains veulent protéger, donc ça prend du temps.

Avec les informations de Abdoulaye Cissoko et Chantallya Louis