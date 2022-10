6 nouvelles accusations d’agressions sexuelles portées contre un enseignant de Winnipeg

Six nouvelles accusations liées à des agressions sexuelles présumées sur des mineurs ont été portées contre Kelsey McKay, jeudi, après qu'un dixième plaignant se soit manifesté à la police. Les agressions se seraient produites alors qu’il était entraîneur de football et enseignait dans une école secondaire de Winnipeg.

Ces nouvelles accusations viennent après une déclaration d’un autre ancien élève de l'école Vincent Massey qui a dit avoir été attiré, harcelé et agressé sexuellement par l'entraîneur dans les années 2000, a indiqué le Service de police de Winnipeg dans un communiqué publié vendredi.

Kelsey McKay, 52 ans, a été initialement arrêté le 12 avril et accusé d'infractions liées à l'exploitation sexuelle de mineurs alors qu'il travaillait comme enseignant. Il a été entraîneur de football à l'École secondaire Churchill et au Collège Vincent-Massey pendant plus de 20 ans.

Les premières accusations concernaient cinq anciens élèves de ces écoles dans les années 1990 et 2000.

Plus tard en avril, trois autres plaignants ont fait part d'allégations d'abus alors que Kelsey McKay travaillait l'École seondaire Churchill. En septembre, un neuvième ancien élève s'est présenté avec des allégations similaires d'abus sexuels.

Kelsey McKay fait face à deux chefs d'accusation de leurre et à un chef d'accusation d'agression sexuelle, de contacts sexuels, d'exploitation sexuelle et de harcèlement téléphonique en relation avec ce plaignant, selon le communiqué.

Il a été libéré sous conditions autorisées par la Couronne, précise la police.

Aucune des allégations n'a été prouvée en cour. La police a précédemment déclaré que les survivants, aujourd'hui adultes, ont rapporté que lorsqu'ils étaient adolescents, leur entraîneur a noué des relations d'exploitation avec eux et que des infractions sexuelles ont eu lieu à son domicile.

La police a déclaré vendredi que le plus récent plaignant les avait contactés le 28 septembre.

Le porte-parole de la Division scolaire Pembina Trails, James Loewen, a confirmé vendredi que Kelsey McKay est toujours en congé administratif sans solde. Ses conditions de libération lui interdisent de se rendre dans des endroits où se trouvent des mineurs, et il n'est donc pas autorisé à se rendre dans une école.