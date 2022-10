Des entreprises britanniques misent sur la semaine de quatre jours

En fait, notre entretien dans les locaux de la petite entreprise, basée à Newcastle-Upon-Tyne, dans le nord-est de l’Angleterre, se déroule un jeudi. Mais ici, c’est la norme depuis un moment déjà : les bureaux sont fermés le vendredi.

Tout le monde est en congé le vendredi, et il n’y a pas de changement dans le salaire , précise Laura Rothwell, pour expliquer le modèle de semaine de travail de 32 heures sur quatre jours privilégié par Crystallised.

Elle reconnaît que la formule présente des défis. Quand un jour férié s’ajoute dans la semaine, cela peut être stressant et chaotique , en raison du besoin de réorganisation des tâches de travail.

N’empêche, Laura Rothwell dresse un bilan positif de cette pratique mise en vigueur depuis quelques années déjà. Les clients de la firme s’y sont habitués et les employés aussi.

« Les employés sont occupés et fatigués. Nos horaires sont bien remplis. Mais avoir trois jours de congé permet de réellement se reposer et de se présenter au travail le lundi avec une énergie que l’on n’aurait pas nécessairement eue avec une semaine de cinq jours. » — Une citation de Laura Rothwell, directrice générale de Crystallised

Laura Rothwell, directrice générale de Crystallised, ne reviendrait pas à la semaine de quatre jours. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Un constat que partage sa collègue, Jane Emery.

Au début, je me sentais mal de ne pas travailler le vendredi, mais j’ai pris l’habitude, et aujourd’hui je peux passer plus de temps avec ma famille et mes amis , explique-t-elle.

Un projet pilote à l’échelle du Royaume-Uni

L’exemple de Crystallised est loin d’être unique au Royaume-Uni. Depuis trois mois, plus de 70 entreprises à travers le pays participent à un projet qui fait l’objet d’un suivi par des chercheurs des universités d’Oxford, de Cambridge et de Boston. Leurs employés travaillent une journée de moins, mais leur salaire n’est pas modifié.

Le portrait des groupes qui y participent est diversifié, allant de restaurants à des banques.

Fin septembre, à la mi-parcours de cette période d’essai, des premiers résultats ont été rendus publics par 4 Days Week Global, l’organisme qui chapeaute l’initiative.

Ainsi, selon les données préliminaires, 88 % de la quarantaine de répondants affirment que la formule fonctionne bien pour leur entreprise.

Sur le plan de la productivité, 95 % d’entre eux affirment que le niveau s’est maintenu, voire amélioré.

Ailleurs en Europe : En Espagne, le gouvernement offre une aide financière à des dizaines d’entreprises qui participent volontairement à un projet pilote;

En Belgique, une loi qui permettra aux employés des secteurs publics et privés de condenser un horaire de 38 heures en quatre jours vient d’être adoptée.

La semaine de quatre jours, outil de compétitivité?

Ce premier bilan a même poussé un député du Parti travailliste, qui forme l’opposition officielle à Westminster, à déposer un projet de loi en faveur d’une semaine de quatre jours dont les débats doivent avoir lieu ce mois-ci.

Le Parlement britannique doit débattre d'un projet de loi sur la semaine de quatre jours à la mi-octobre. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

En février, l’économiste Robert Skidelsky écrivait dans les pages du Daily Mail qu’à son avis passer à la semaine de quatre jours pour un salaire équivalent n’était pas logique, compte tenu de la situation économique du Royaume-Uni.

Après la pandémie, l’économie a besoin de croître; limiter artificiellement les semaines de travail serait catastrophique , affirmait-il.

N’empêche, l’idée séduit même au-delà du secteur privé.

Le district rural de South Cambridgeshire, à proximité de la ville de Cambridge, testera la semaine de quatre jours auprès d’une partie de sa main-d'œuvre de 700 travailleurs à partir de janvier.

Selon la conseillère et cheffe du district, Bridget Smith, l’idée d’un horaire de travail de 30 heures sur quatre jours pourrait séduire de futurs employés dont la municipalité manque cruellement en ce moment.

« Ces dernières semaines nous avons affiché des emplois très intéressants, mais nous n’avons reçu aucune candidature. » — Une citation de Bridget Smith, conseillère du district de South Cambridgeshire

L’élue reconnaît que pour pouvoir offrir les services essentiels aux citoyens, des ajustements seront nécessaires, d’où le besoin d’une période d’essai de quelques mois.

Ça ne veut pas dire que le bureau sera fermé le vendredi. Nous devons être disponibles pour nos résidents cinq jours par semaine , explique-t-elle.

Dans les locaux de Crystallised, à Newcastle, la formule adoptée il y a quelques années est en tout cas là pour de bon.