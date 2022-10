Trois événements de la Grande marche au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au total, une centaine de municipalités participeront au mouvement partout au Québec.

Le grand lancement provincial de l'événement aura lieu à Chicoutimi vendredi soir. La chanteuse Brigitte Boisjoli offrira une prestation dès 18 h 45 à la Zone portuaire de Chicoutimi, tout juste avant le départ du parcours de marche de 5 kilomètres à 19 h 30. Pierre Lavoie y sera.

Les autres événements principaux auront lieu à Québec samedi et à Montréal dimanche. C’est alors Guylaine Tanguay, originaire de Girardville, qui sera l’artiste invitée.

Jusqu’à maintenant, plus de 81 000 personnes sont déjà inscrites. Il est aussi possible de s’inscrire en ligne et de compléter la distance dans son propre quartier.

Horacio Arruda à Saguenay

Le docteur Horacio Arruda, qui dirigeait la santé publique dans les premières années de la pandémie, sera de la partie à Saguenay. Il continue de militer en faveur du développement des saines habitudes de vie dans la population.

L’activité physique, ça joue un rôle très important si on veut maintenir notre santé, notre bien-être, notre qualité de vie. La marche, c’est accessible pour tous, les jeunes, les personnes âgées. Donc, on peut avec la marche obtenir des effets très très bénéfiques, dont sur la santé mentale , a-t-il d’abord indiqué.

Horacio Arruda a déjà pris part à d'autres événements organisés par Pierre Lavoie. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Horacio Arruda occupe désormais le poste de sous-ministre adjoint aux mandats en prévention, promotion, planification et protection en santé publique de la direction générale de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.

On a financé plusieurs des activités que Pierre Lavoie met en place parce que c’est des mouvements mobilisateurs, puis on est en train de changer la norme sociale. Parce que si on veut maintenir un système de soins, on ne pourra pas continuer comme ça si on ne fait pas de prévention , a-t-il calculé.

Au Lac-Saint-Jean

Le départ de la Grande marche de Roberval se fera samedi à 10 h 30 à Place de la Traversée. Le lendemain à Dolbeau-Mistassini, la marche se mettra en branle dès 13 h 30 à la Polyvalente Jean-Dolbeau.

La Grande marche est organisée en partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Avec les informations de Nicolas St-Pierre