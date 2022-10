Le sort incertain de l’immersion française au N.-B. sème l’inquiétude

Le propos de l'ex-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance Dominic Cardy sur les pressions du premier ministre Blaine Higgs pour abolir le programme d’immersion en français ont semé la peur et l’inquiétude dans les milieux politiques et de l’éducation.

Des organisations et des députés d’opposition craignent maintenant que le premier ministre Blaine Higgs mette cette menace à exécution.

Dans une lettre incendiaire, jeudi, l'ex-ministre de l'Éducation affirme que Blaine Higgs fait pression sur le [ministère de l'Éducation] afin d’abolir l’immersion en français d’ici septembre 2023, une initiative qui n’est pas incluse dans notre plateforme ou dans le discours du Trône, et qui n’a pas été partagée ou approuvée par le Cabinet ou le caucus .

La fille aînée de la cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, suit le programme d'immersion française. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, s’inquiète du sort qui sera réservé au programme depuis qu’elle a pris connaissance des allégations faites par Dominic Cardy.

Sa fille aînée participe actuellement au programme d'immersion française et sa fille cadette doit faire de même à compter de l’an prochain, a-t-elle révélé.

« Je suis déçue d’entendre de tels propos, malgré les recommandations des fonctionnaires, les rapports et les données en faveur du programme. Ça démontre que le premier ministre ne s’intéresse pas à cela et ça prouve sa pensée à propos du bilinguisme. » — Une citation de Susan Holt, cheffe du parti libéral du N.-B.

Susan Holt ne comprend pas pourquoi Blaine Higgs chercherait à éliminer un bon programme dans une province officiellement bilingue alors que ça fonctionne dans les autres provinces hors Québec.

Érosion du bilinguisme

Députée pour le Parti vert et critique en Éducation, Megan Mitton a exprimé de vives inquiétudes concernant les propos que contient la lettre de l’ex-ministre Dominic Cardy.

Elle demande au premier ministre Blaine Higgs de promettre de ne pas sabrer dans ce programme.

« Perdre le programme d’immersion française serait très mauvais pour la province. Ça viendrait éroder le bilinguisme. » — Une citation de Megan Mitton, députée du Parti vert

Megan Mitton croit qu’il est très important d’investir dans un programme qui représente les valeurs du bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La députée de Memramcook-Tantramar poursuit qu’il est très important d’investir dans un programme qui représente les valeurs du bilinguisme au Nouveau-Brunswick.

C’est important pour les anglophones de communiquer en français. Nous devons nous assurer d’un bilinguisme à égalité réelle. Pour l’instant, ce n’est pas ça. Nous avons un premier ministre qui ne croit pas aux valeurs des langues officielles. Elles ne sont pas au même niveau et M. Higgs renforce cette idée , estime Megan Mitton.

Préoccupations chez les enseignants

La présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, a elle aussi exprimé ses inquiétudes quant à l'avenir du programme.

Nathalie Brideau, présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants du N.-B., dit suivre de près l'avenir du programme d'immersion française. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Nous allons suivre le dossier de près. Il faudra parler aux parents qui ont des enfants en immersion française pour connaître leurs craintes , a-t-elle indiqué.

Chris Collins, directeur de l'association Canadian Parents for French du Nouveau-Brunswick, s’est dit extrêmement préoccupé par les commentaires de Dominic Cardy dans sa lettre ouverte.

Chris Collins est le directeur de Canadian Parents for French au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Selon lui, ces propos forcent des gens à s’inquiéter de l’avenir du programme, alors qu’il faudrait plutôt investir pour l'améliorer et le rendre davantage accessible aux élèves anglophones. Son organisation a déjà contacté le nouveau ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, afin d’obtenir une rencontre dans les plus brefs délais avec le premier ministre Blaine Higgs.

Notre programme est un facteur clé dans le succès du Nouveau-Brunswick. Maîtriser les deux langues officielles apporte un plus grand respect, de meilleures communications et de meilleures relations. Nous donnons aux enfants anglophones la possibilité d’être bilingues. Nous sommes inquiets et nous avons peur après ce que M. Cardy a dit , a admis Chris Collins.

Avec des informations de Frédéric Cammarano