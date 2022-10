Val-d’Or voit des effets positifs dans sa stratégie en itinérance

Le comité, qui regroupe une dizaine de partenaires du milieu, a dressé une liste d’actions qui ont été menées au cours de l’été, pour améliorer tant les services aux personnes itinérantes que le sentiment de sécurité de la population au centre-ville.

« On a voulu agir sur différents volets en étant cohérents et avec l’objectif d’avoir un impact. » — Une citation de Paul-Antoine Martel, conseiller en relations avec le milieu à la Ville de Val-d’Or

« L’itinérance est un phénomène social aux racines profondes et on n'a pas la prétention de croire que ça puisse se régler en un été. On nous parlait beaucoup d’insalubrité et d’absence d’un sentiment de sécurité. On a réussi à certains égards, mais pas parfaitement, à endiguer le problème, explique M. Martel. L’idée n’est pas de mettre des lunettes roses, mais on a vu des améliorations au cours de l’été et on veut que ce soit encore beaucoup mieux l’été prochain, dès la fonte des neiges. »

Des résultats pour Petapan

En plus de travailler à la propreté, à la sensibilisation auprès des commerçants et à l’animation du centre-ville, le Comité stratégique se réjouit des résultats de l’initiative Petapan auprès des personnes en situation d’itinérance. Une roulotte motorisée a permis à différents partenaires d’intervenir sur le terrain auprès de la clientèle en lui offrant différents services.

« Je suis extrêmement fière que ça ait pu se mettre en marche rapidement », souligne Christine Francoeur, conseillère cadre en itinérance au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

« On ciblait un noyau dur de personnes qui ne vont pas vers les services. Ça nous a permis de mieux comprendre leurs besoins et d’y répondre, aussi simplement que par de la nourriture, de l’eau ou des services d’une infirmière. C’est comme ça qu’un sentiment de confiance se développe », fait valoir Mme Francoeur.

Repérer les manques

La roulotte Petapan fera relâche pour l’hiver, mais le CISSS-AT entend bien la mettre en place une fois de plus en 2023, en améliorant sa visibilité et en y greffant de nouvelles activités. Le Comité en itinérance veut aussi se pencher sur une stratégie globale pour mieux soutenir les personnes vulnérables.