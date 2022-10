Une école secondaire de Port-Cartier intègre le bénévolat dans son cursus

Des élèves du Centre éducatif L'Abri de Port-Cartier doivent faire 30 heures de bénévolat cette année dans le cadre de leur cours optionnel Santé et mieux-être.

Il s'agit d'une première à l'établissement scolaire.

Vendredi, 23 jeunes de cinquième secondaire ont participé bénévolement aux préparatifs du Championnat régional de cross-country au mont Gallix, qui aura lieu samedi.

Les élèves du Centre éducatif L'Abri ont installé des affiches à l'effigie du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) au mont Gallix. Photo : Gracieuseté de Josée Caissy

Christopher Gauthier, Antoine Michaud et Marie-Ève Thompson, trois élèves du Centre éducatif L'Abri, ont pris part à l'activité. Ils ont notamment placé des cônes, des rubans et ont balisé le sentier de cross-country.

Avec les problèmes de main-d'œuvre, je pense que le bénévolat, c’est bon pour tout le monde. Tous les élèves ont beaucoup de plaisir à venir ici , dit Christopher Gauthier.

Antoine Michaud et Marie-Ève Thompson affirment quant à eux qu’il y aurait beaucoup moins d’activités sportives sur la Côte-Nord s’il n’y avait pas de bénévoles.

Antoine Michaud (à gauche), Christopher Gauthier et Marie-Ève Thompson, élèves de cinquième secondaire au Centre éducatif L'Abri de Port-Cartier Photo : Gracieuseté de Josée Caissy

Josée Caissy, qui est éducatrice spécialisée au Centre éducatif L’Abri, est l’instigatrice du projet de bénévolat. J’ai repris l’idée qui était implantée dans une école du Labrador. Ça m’a donné le goût de dire à nos jeunes que le bénévolat, ça existe , raconte-t-elle.

Josée Caissy, éducatrice spécialisée au Centre éducatif L’Abri à Port-Cartier (archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Mme Caissy souhaite que d’autres écoles secondaires au Québec emboîtent le pas, en proposant le bénévolat dans leur cursus.

« Le mot bénévolat est en pleine disparition puisqu’on s’implique de moins en moins. [Pour inverser la tendance], je pense que ça peut passer par l’éducation. » — Une citation de Josée Caissy, éducatrice spécialisée au Centre éducatif L’Abri

Le directeur du Centre éducatif L'Abri, Marc Servant, considère que le bénévolat scolaire est bénéfique pour les jeunes et la société.

On a de la main-d'œuvre dans les écoles. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aider et contribuer à améliorer leur environnement, mais aussi pour aider leur prochain. Cet engagement, ça rentre dans les valeurs d’une société plus inclusive , dit-il.

Marc Servant, directeur du Centre éducatif L'Abri de Port-Cartier (archives) Photo : Radio-Canada

D'autres activités s’offriront aux élèves au cours de l'année scolaire afin qu'ils complètent la trentaine d’heures de bénévolat prévues.

Le bénévolat peut prendre différentes formes et c’est ce qu’on veut développer. Ça peut être, par exemple, une activité avec les personnes âgées, une visite dans une école primaire ou un événement sportif qui va être présenté dans une localité , explique Josée Caissy.