Les municipalités commencent à se tourner vers les logements accessoires

Certaines villes commencent toutefois à autoriser l'aménagement de ce qu'on appelle des unités d'habitation accessoires. Une forme de densification douce qui peut constituer une solution à la crise du logement et aux difficultés d'accéder à la propriété.

La Ville de Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud, est l'une des pionnières à ce chapitre. Elle a revu son règlement qui permettait uniquement l'aménagement de maisons intergénérationnelles.

« Sur 10 ans, on a eu neuf demandes de projets, et un seul a été réalisé conformément à la réglementation. C'était tellement compliqué que des gens abandonnaient leur projet ou demandaient des dérogations », raconte la directrice de l'aménagement du territoire et du développement économique, Marie-Josée Halpin.

Le règlement stipulait notamment que les occupants devaient partager une entrée commune ou des pièces à l'intérieur de la résidence, ce qui était loin de plaire à tous. « La réglementation était faite pour accueillir une personne seule, principalement une personne âgée », explique Mme Halpin.

Depuis janvier, il est permis d'ajouter un logement à même sa résidence ou de construire une maison dans sa cour arrière. Ces unités peuvent être louées à n'importe qui, pas nécessairement à un membre de la famille.

« L'objectif de la Ville, c'était de permettre une nouvelle forme de logement, une nouvelle forme d'accès à la propriété. » — Une citation de Marie-Josée Halpin, directrice de l'aménagement du territoire et du développement économique de la Ville de Sainte-Catherine

Un projet familial

C'est justement pour cette raison qu'Ariane Duguay et sa mère ont déposé une demande de permis afin de construire un deuxième étage au bungalow familial pour y aménager un logement.

« Avec le marché actuel des maisons, c'était difficile d'avoir accès à une propriété. » — Une citation de Ariane Duguay, future locataire

Leur projet a été le tout premier à être accepté par le comité consultatif d'urbanisme de la Ville en vertu du nouveau règlement. Si tout va bien, la construction débutera en mars et la jeune femme pourra emménager dans son logement situé tout juste au-dessus de celui de ses parents l'été prochain.

« On va avoir une entrée commune, ensuite chacun une porte pour entrer dans nos appartements respectifs, puis on partagera la cour, le stationnement et le garage », explique-t-elle.

Et si jamais elle déménage, ses parents ne seront pas pris au dépourvu. « Ça serait possible de louer à quelqu'un qui n'est pas de la famille », indique la mère d'Ariane, Huguette Arseneau.

Cette nouvelle possibilité semble susciter un certain engouement, puisque la Ville reçoit de trois à quatre demandes d'information sur l'aménagement d'unités d'habitation accessoires chaque semaine.

D'autres villes prennent le virage

La Ville de Granby a mis en place un règlement similaire il y a un an. Personne ne s'en est encore prévalu, mais la mairesse Julie Bourdon indique que plusieurs citoyens ont déposé des demandes de renseignements.

Selon elle, de nombreuses propriétés disposent d'un grand terrain et pourraient, par exemple, accueillir des maisonnettes d'arrière-cour­. La construction d'un logement rattaché à une maison est aussi permise.

« Pour la densification douce tout d'abord, mais aussi pour permettre une meilleure accessibilité à des logements [...] Ça peut servir comme revenu d'appoint, pour héberger un proche, un parent, un enfant ou qui que ce soit », affirme-t-elle.

Pour la Ville de Granby, c'est aussi un moyen d'améliorer l'offre locative, alors que le taux d'inoccupation y est de seulement 0,1 %.

Stéphane Boyer est le maire de Laval. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Avec son nouveau code d'urbanisme, la Ville de Laval permet maintenant d'ajouter un logement à une maison individuelle, mais elle n'autorise pas la construction de maisonnettes en arrière-cour.

Quant à la Ville de Longueuil, elle lancera un projet pilote sur les unités d'habitation accessoires au cours de la prochaine année.

Pour sa part, la Ville de Montréal indique que ces unités feront partie des réflexions dans le cadre de la révision de son Plan d'urbanisme et de mobilité, qui guidera la Ville jusqu'en 2050.

Appels à généraliser la pratique

Outre les logements intergénérationnels, la construction d'unités d'habitation accessoires est interdite dans la vaste majorité des municipalités du Québec. Mais certaines sont parfois aménagées illégalement.

Le directeur de l'organisme Écohabitation, qui aide les particuliers et les professionnels à réaliser leurs projets d'habitation, nous a montré l'une d'entre elles : un garage converti en appartement qui donne sur une ruelle de Montréal.

Emmanuel Cosgrove comprend mal pourquoi ce type de logements est toujours interdit.

« Ça se passe sous le radar et on croit qu'il est grandement temps de reconnaître le phénomène. Non seulement le reconnaître, mais le permettre et le promouvoir. » — Une citation de Emmanuel Cosgrove, directeur d'Écohabitation

Selon lui, les municipalités du Québec doivent emboîter le pas à d'autres provinces où les unités d'habitation accessoires sont autorisées.

« On parle de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de villes comme Vancouver, Toronto, Ottawa... Elles ont des règlements, des aides aux citoyens, des guides, des conseillers », précise-t-il.