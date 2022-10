Scott Moe critiqué pour avoir omis les droits des Premières Nations dans son livre blanc

Les droits des Autochtones en matière de ressources naturelles ont été ignorés dans le document d'analyse de la province adressé au gouvernement fédéral et publié mardi dernier, affirme la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN).

Selon un communiqué de presse, la FSIN considère ce document comme une menace directe aux droits inhérents et aux droits issus de traités des Premières Nations, tels qu'ils sont reconnus et affirmés à l'article 35 de la Constitution .

Mardi, le ministère des Finances de la province a publié un document analysant les politiques du gouvernement fédéral en matière de changement climatique.

Dans ce document de 18 pages intitulé Drawing the Line : Defending Saskatchewan's Economic Autonomy, le ministère estime que neuf politiques fédérales en matière de pollution pourraient coûter 111 milliards de dollars à l'économie de la Saskatchewan, entre 2023 et 2035.

« Nous venons de célébrer Chaque enfant compte, le 30 septembre, lors de la journée du t-shirt orange. Mais qu'est-ce que la réconciliation quand on continue d'exclure les Premières Nations? » — Une citation de Bobby Cameron, chef de la FSIN

Selon la FSIN , le premier ministre n'a fait aucune mention des droits ou de l'histoire des Premières Nations lors de la publication de ce document.

Interrogé au sujet de cette omission, le premier ministre Scott Moe a déclaré que lui et ses collègues députés parlent fréquemment avec des personnes de toutes origines.

« Nous avons parlé à de nombreuses personnes autochtones à travers la province. Nous avons parlé à de nombreuses personnes de la province qui n'étaient pas autochtones non plus. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Une époque révolue

Cette omission est également une surprise pour la professeure adjointe à l'Université de la Saskatchewan, Kathy Walker.

« Compte tenu des précédents juridiques et historiques, il est vraiment surprenant que Scott Moe n'ait même pas mentionné les Premières Nations dans le document ou dans son discours. » — Une citation de Kathy Walker, professeure adjointe à l'Université de la Saskatchewan

La question plus large des droits inhérents aux Autochtones et aux traités doit être prise en considération. Il n'y a pas moyen d'y échapper. L'époque où les gouvernements fédéraux et provinciaux faisaient fi des droits des Autochtones est révolue , a-t-elle insisté.

Le premier ministre Scott Moe a déclaré qu'il était prêt à défendre devant les tribunaux le contrôle de la politique des ressources par le gouvernement fédéral, si nécessaire.

Mais Bobby Cameron et Kathy Walker affirment que cela pourrait se retourner contre lui.

Selon eux, la Cour suprême du Canada et les autres tribunaux ont toujours reconnu les droits des Premières Nations et élargi l'obligation des autres gouvernements de consulter et tenir compte des besoins des communautés autochtones.

Des économistes ont aussi mis en doute la déclaration de Scott Moe selon laquelle l'économie de la Saskatchewan pourrait perdre 111 milliards de dollars d'ici 2035 en vertu des politiques fédérales actuelles et prévues. Un économiste a qualifié l'analyse fiscale du document d'extrêmement peu solide.

Avec les informations de Jason Warick