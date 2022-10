Robbie Coltrane, qui jouait Hagrid dans la saga Harry Potter, est mort à 72 ans

L’acteur, de son vrai nom Anthony Robert McMillan, s’est éteint à l'hôpital Forth Valley Royal de Larbert, en Écosse, a ajouté Belinda Wright, sans divulguer les causes de son décès.

Coltrane a d’abord connu le succès dans les années 1990 grâce à la série britannique Cracker, où il interprétait le psychologue Eddie Fitz Fitzgerald, un dur à cuire qui aidait la police de Manchester à traquer les malfrats. Il a d’ailleurs été sacré meilleur acteur à trois reprises pour ce rôle aux British Academy Television Awards (BAFTA), en 1994, 1995 et 1996.

L'acteur Robbie Coltrane en 2014, à Universal Orlando, en Floride. Photo : Getty Images / Gustavo Caballero

Il a également incarné le gentil demi-géant Hagrid, mentor de Harry Potter, dans chacun des huit films de la série sur le jeune sorcier de Poudlard. En réalité, Robbie Coltrane mesurait 6 pieds et 1 pouce (1,86 m), mais des trucages et effets spéciaux ont donné l'impression qu'il était beaucoup plus grand.

Deux rôles dans la saga James Bond

Dans les années 1990, il a aussi joué dans deux films de la saga James Bond, GoldenEye et Le monde ne suffit pas, interprétant un mafieux russe et ex-agent du KGB.

Il était intelligent, brillamment plein d'esprit, et après 40 ans à avoir été son agente, je vais m'en ennuyer , a ajouté Belinda Wright.

Robbie Coltrane laisse dans le deuil sa sœur, Annie Rae, son ex-femme, Rhona Gemmell, et ses enfants, Spencer et Alice.