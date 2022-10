Trois nouvelles poursuites contre Gilbert Rozon

Martine Roy, son ex-belle-soeur, l'accuse de l'avoir violée brutalement en 1995 et lui réclame 1 350 000 $.

Deux autres femmes qui ont travaillé avec lui, Guylaine Courcelles et Marylena Sicari, disent qu'il les a harcelées et qu'il a eu avec elles des contacts sexuels non désirés. Elles lui réclament plus de deux millions de dollars.

Cela porte à neuf le nombre total de femmes qui poursuivent l'homme d'affaires au civil pour crimes sexuels allégués.

Au total, ces neuf femmes lui réclament plus de 14 millions de dollars.

Plus de détails suivront.