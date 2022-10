Gestion du scandale de l’école Hidden Valley : le gouvernement du Yukon pointé du doigt

Avertissement : Certains détails de ce texte peuvent choquer ou réveiller des traumatismes chez certains lecteurs. Du soutien en santé mentale est disponible au 1-866-585-0445, 24 heures sur 24.

Le rapport a été publié en réponse à un incident de 2019, lorsqu’un élève a été victime d’abus sexuel perpétré par un aide-enseignant, qui a par la suite été condamné. Cet incident n’a été communiqué aux parents qu’une année et demie plus tard.

Ce même aide-enseignant a également été accusé d’abus sexuel sur deux autres élèves, et est en attente de son procès.

La réponse du gouvernement à ces allégations d’abus sexuels a mobilisé une bonne partie de la période de questions à l’Assemblée législative jeudi. Le chef du Parti du Yukon, Currie Dixon, a mis en cause le long délai avant que l’information sur l’incident ne soit communiquée aux parents.

Est-ce que le gouvernement reconnaît que ses communications inadéquates ont contribué au fait que les retards dans l’accès à la justice et au soutien thérapeutique auraient pu être évités? , a questionné le chef de l’opposition.

Dans un communiqué publié jeudi, Currie Dixon qualifie le rapport de rapport le plus accablant d’un agent indépendant de la législature dans toute l’histoire du Yukon.

Le communiqué de l’opposition officielle indique également que le rapport s’abstient à peine de demander explicitement la démission de ministres , et met en avant ce passage du rapport : Nous avons eu beaucoup de conversations sur ce que la responsabilité veut dire pour les parents et les enfants concernés. Pour plusieurs d’entre eux, cela signifie une responsabilité personnelle des gens chargés de cette situation.

Le gouvernement dit mettre en œuvre les recommandations

La ministre de l’Éducation, Jeanie McLean, a répondu à ces critiques en disant que 13 des 23 recommandations reçues dans le rapport indépendant commandé par son gouvernement ont été mises en œuvre.

Elle a indiqué que ceci représentait des progrès importants pour combler les lacunes des politiques et améliorer la sécurité et la surveillance dans toutes les écoles et tous les ministères du Yukon.

La ministre de l'Éducation du Yukon Jeanie McLean. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La défenseure des enfants et de la jeunesse demande au gouvernement de formuler une réponse à son rapport d’ici le 22 novembre, et de publier un rapport faisant état des progrès dans l’année qui suit. La ministre de l’Éducation a confirmé que son ministère allait répondre à ces deux demandes.

Un manque de transparence dénoncé par la défenseure

La défenseure des enfants et de la jeunesse, Annette King, a dit mercredi que le secret entourant le signalement de l’incident a aggravé ces abus.

C’est très difficile [...] et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c’est quand la réponse contribue à la douleur. Et vous savez, il y avait le secret, ce qui est fréquent dans les cas d’abus sexuel. Quand la réponse manque de transparence, ça ajoute au traumatisme, et à la douleur des familles et de la communauté scolaire , dit Annette King.

En entrevue avec Dave White, animateur de l’émission Airplay, sur les ondes de CBC, la ministre de l’Éducation Jeanie McLean a dit comprendre la douleur rattachée au traumatisme, puisqu’elle a elle-même passé une bonne partie de sa carrière à travailler dans le milieu de la justice criminelle et directement auprès des victimes. Elle a ajouté qu'elle aussi a des expériences personnelles autour de cela.

Je suis reconnaissante pour le travail accompli par [Annette King] avec ce rapport , a-t-elle mentionné, ajoutant que son ministère allait préparer une réponse au cours de la prochaine semaine, et respecter les échéanciers établis dans le rapport.

Avec les informations de Joseph Ho