Le vaccin bivalent de Pfizer offert dès le 17 octobre en Saskatchewan

Ce vaccin sera offert aux 12 ans et plus dans les cliniques avec et sans rendez-vous et dans les communautés des Premières Nations de la province.

Également, les pharmacies vont recevoir leur lot de ce vaccin de Pfizer la semaine prochaine.

Ce vaccin a été approuvé par Santé Canada comme dose de rappel pour les 12 ans et plus.

Il est conseillé d’attendre quatre mois après la dernière dose avant de recevoir le vaccin bivalent de Pfizer.

Pour les personnes qui ont contracté la COVID-19, il est recommandé d’attendre trois mois avant de recevoir une dose de rappel.

En plus d’offrir une réponse immunitaire plus forte, les doses de rappel de Pfizer et Moderna offrent une meilleure protection contre le variant Omicron.

En ce qui concerne le vaccin bivalent de Moderna, celui-ci est offert depuis la fin du mois de septembre dans la province.