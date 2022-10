Twitter travaille sur une fonctionnalité pour mieux contrôler les identifications

Le réseau social Twitter teste actuellement une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs et utilisatrices d’avoir un meilleur contrôle sur les mentions de leur compte dans les publications et les commentaires.

Selon l’ingénieure et chercheuse Jane Manchun Wong, la société offrira plusieurs possibilités pour gérer ces identifications.

Les internautes pourront donc choisir l’option de leur choix entre faire en sorte que n’importe quel compte puisse les mentionner, que seuls les comptes suivis puissent le faire ou encore que la fonction soit complètement désactivée.

Le fait de donner plus de contrôle aux internautes quant aux mentions s’inscrit dans la ligne des autres fonctionnalités récentes de Twitter en matière de confidentialité, comme la limitation des réponses et la possibilité de se retirer de fils de discussion.

Cette nouveauté pourrait aider à prévenir les campagnes d’intimidation et de harcèlement, en plus de fournir un outil de protection de plus aux personnes marginalisées.

Twitter n’a pas encore indiqué à quel moment la fonctionnalité pourrait être déployée.