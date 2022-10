Marcher, la bonne option pour garder la forme

L’hiver approche, les jours raccourcissent, les températures chutent. Tout ce qu’il faut pour nous inciter à rester au chaud chez nous et ne plus pointer le bout du nez dehors. Malgré la forte envie d’hiberner, il est possible de continuer à pratiquer une activité physique. C’est même recommandé.

Première clé du succès, changer sa perception de l’effort. Celles et ceux qui le voient comme une corvée, qui lui associent un aspect négatif, sont assurés de rapidement se décourager.

L’activité physique, c’est essentiel. C’est une habitude que tout le monde doit développer. On est des êtres vivants qui ont besoin de mouvement , déclare le Dr Patrick Bernier, médecin de famille à Québec.

Faire ce qu'on aime

Si au début cela apparaît fastidieux, garder en tête tous les bienfaits qu’on en tirera peut aider.

C’est bon pour le cœur, les poumons, la pression artérielle, le contrôle du sucre dans notre sang, le bien-être du cerveau, la santé mentale. L’activité physique nous permet d’être plus résistant au stress, de mieux dormir la nuit , énumère le médecin.

Hiver comme été, les activités physiques et sportives ne manquent pas au Québec. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pas question pour autant de faire n’importe quoi. Le Dr Bernier conseille à ses patients de trouver leur recette . Golf, natation, vélo… ce qui prime, c’est de s’écouter.

Si on prend quelque chose qui ne nous plaît pas parce que c’est la mode, parce qu’on pense qu’il faut absolument faire ça, on va avoir plus de taux d’échec , garantit-il.

Tout est aussi question de dosage. Le praticien nous met en garde contre les objectifs trop ambitieux à court terme.

« Il faut être patient, progressif. » — Une citation de Patrick Bernier, médecin de famille à Québec

Pour lui, ce qui compte, c’est de pratiquer des activités variées et de réserver du temps dans notre agenda pour faire de l’exercice tous les jours idéalement, ou sinon plusieurs fois par semaine.

Marcher aux quatre coins du Québec

Conséquence positive de la pandémie, elle a donné au plus grand nombre l'envie de sortir, voire le besoin de se dépenser.

Le ski de fond a connu une croissance énorme. La marche également , fait remarquer Pierre Lavoie, sportif convaincu et à l’origine de La Grande marche.

Ce rendez-vous annuel a débuté vendredi et prendra fin dimanche. Partout au Québec, 100 rassemblements gratuits et ouverts à tous sont proposés dans le but de promouvoir de saines habitudes de vie.

Les participants ont le choix entre différents parcours de 5 km chacun. Les organisateurs espèrent attirer 135 000 personnes, c'est-à-dire autant que l’année dernière.

La Grande marche fondée par Pierre Lavoie (au centre) a pour but de promouvoir de saines habitudes de vie (archives). Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Comme le souligne le Dr Bernier, la marche est une bonne option pour celles et ceux qui veulent se mettre en mouvement, quels que soient leur niveau et leurs objectifs.

C’est une activité accessible à tout le monde et peu coûteuse. Elle ne demande pas beaucoup de temps pour se préparer, on peut la faire partout.

Difficile après ça de ne pas rester actif tout au long de son existence.