La croissance de la population régionale se poursuit

Durant cette période, cette croissance s'est fortement accélérée pour atteindre un rythme supérieur à celui de la plupart des régions du Québec.

La population a augmenté dans toutes les MRC de la Gaspésie au cours de la dernière année. C’est aux Îles-de-la-Madeleine que cette croissance a été la plus forte et dans la MRC de Rocher-Percé qu’elle a été la plus faible.

Cette hausse de la population est toutefois teintée par la forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, observe Marie-Hélène Provençale, chargée de projet à l'Institut de la statistique du Québec.

Population vieillissante

Près du tiers des habitants de la région, soit 29,4 % est âgé de 65 ans et plus ce qui en la région du Québec avec la plus forte proportion de personnes âgées.

À titre comparatif, dans l’ensemble du Québec, la population compte 20,3 % de gens de 65 ans et plus avec une moyenne d’âge de 42,9 ans. L’âge moyen dans la région est de 49 ans, mais il est de plus de 50 ans dans les MRC de Rocher-Percé et de la Haute-Gaspésie.

D’ailleurs, en Haute-Gaspésie, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus est de 32,4 %, ce qui en fait non seulement la MRC la plus âgée de la région, mais aussi la troisième plus âgée des MRC de tout le Québec.

La moyenne d'âge est de plus de 50 ans dans deux des six MRC de la région. Photo : Extrait d'un tableau de l'Institut de la statistique du Québec.

Emplois et postes vacants

Parmi les autres données, la croissance des emplois disponibles a aussi été très marquée dans la région au cours de la période 2020-2021. Il s’agit même d’une des plus fortes du Québec.

D’ailleurs, tandis que le taux de travailleurs a diminué dans tous le Québec. Cette diminution a été beaucoup plus faible dans les MRC de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. Les plus faibles baisses du taux de personnes en emploi, au Québec, ont été observées dans les MRC de La Haute-Gaspésie, de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-de-Gaspé, d’Avignon et du Rocher-Percé.

Par contre, le taux de chômage, 12,6 %, est resté le plus élevé du Québec. Cette situation pourrait s’expliquer par la forte proportion d’emplois saisonniers dans la région.

À cet égard, le rapport de l’Institut de la statistique souligne que la rémunération moyenne pour les postes vacants dans la région est parmi les plus faibles du Québec. Il faut voir la qualité des emplois et quels types d'emplois sont disponibles , remarque Marie-Hélène Provençale.