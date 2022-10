Le gouvernement Legault envisage une taxe sur les véhicules plus polluants

Mais au même moment, le ministère des Transports du Québec (MTQ) étudiait lui-même la possibilité d’imposer une taxe sur les voitures plus polluantes afin de compenser l’éventuelle perte de revenus tirés de la taxe sur l’essence, avec l'essor prévu des véhicules électriques.

Cette information, d’abord rapportée par le Journal de Montréal, a été confirmée par la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, au micro de Tout un matin.

Le scénario ne se déploierait pas avant plusieurs années : c’est l’engagement du gouvernement de mettre fin à la vente de nouveaux véhicules à essence en 2035 et, par conséquent, l’augmentation du nombre de voitures électriques sur les routes du Québec, qui poussent le MTQ à évaluer diverses possibilités.

Il existe aujourd’hui une taxe sur l’essence qui permet de payer les infrastructures et la voirie , a illustré Mme Rouleau. À partir du moment où on n'a plus d’essence, comment allons-nous faire pour financer ces infrastructures?

Il faut trouver d'autres outils de financement , a-t-elle enchaîné, s’empressant toutefois d’ajouter que l’intention du gouvernement n’est pas du tout d'augmenter le fardeau fiscal des Québécois.

Interrogée à savoir si le gouvernement excluait donc a priori l’imposition d’un malus sur les véhicules utilitaires sport (VUS), à l’instar de Québec solidaire, la ministre déléguée s’est montrée prudente.

Je ne peux pas vous dire ce qu’il y aura, parce qu’il y a des choses qui sont en analyse aujourd’hui. Je ne peux rien vous garantir , s'est-elle limitée à dire.

Une étude commandée par le gouvernement

Selon un appel d'offres lancé par le gouvernement et consulté par Radio-Canada, le MTQ souhaite plus précisément faire analyser huit outils qui serviraient à financer la mobilité au Québec. Le ministère précise dans l’appel d’offres que l’étude commandée se veut exploratoire ; c'est-à-dire qu'il n'existe aucune garantie que l'une ou l’autre des mesures sera implantée.

Deux des outils qui devront être analysés par le prestataire de service feraient en sorte d’imposer des droits aux conducteurs d’automobiles jugés plus polluants.

C’est le cas de la redevance-remise à l’achat d’un véhicule neuf, un outil expressément décrit par le MTQ comme visant à modifier le comportement des consommateurs .

En vertu d’un tel programme, les propriétaires de véhicules considérés polluants paieraient une redevance lors du premier enregistrement de leur véhicule. À l’inverse, les automobilistes qui opteraient pour une voiture écoénergétique ou électrique recevraient une remise en argent.

Des pays européens comme la France et l'Allemagne imposent des droits supplémentaires aux propriétaires d'automobiles jugées plus polluantes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La firme qui procédera à l'étude devra également analyser le scénario de droits supplémentaires liés aux émissions , un outil au nom explicite qui ferait en sorte d’imposer un droit sur les véhicules de promenade en fonction de leur émission de gaz à effet de serre .

Le MTQ précise que cet outil est utilisé par plusieurs pays de l’Union européenne. Les autorités françaises, par exemple, imposent une taxe sur tout propriétaire de véhicule qui émet plus de 128 grammes (g) de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre (km).

Les autres outils à l'étude comprennent des hausses sur le permis de conduire ou l'immatriculation, une contribution kilométrique pour la distance parcourue, ou encore des péages pour financer les nouvelles infrastructures.

Quelle norme?

Le MTQ ne définit pas ce qui est considéré comme un véhicule plus polluant , mais indique que le prestataire de service devra procéder à l'analyse de ces deux outils selon trois tables tarifaires différentes.

Le plan de surtaxe élaborée par Québec solidaire (QS) considère qu'un véhicule est trop polluant lorsqu'il émet plus de 210 g de CO2/km.

François Legault avait raillé cette proposition pendant la campagne, la jugeant mal avisée dans un contexte inflationniste et affirmant que mêmes les propriétaires de Toyota Camry seraient affectés par une telle taxe.

Le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois avait rétorqué que l'écrasante majorité des fameuses Toyota Camry [...] ne seraient pas touchées par la mesure de Québec solidaire .

D’après une analyse effectuée par l’équipe de La Vérif de Radio-Canada, la surtaxe solidaire aurait concerné la grande majorité des fourgonnettes, camionnettes et des véhicules utilitaires , mais seulement deux modèles sur six de Toyota Camry, soit ceux équipés de moteurs à six cylindres.

Cette analyse avait également conclu que le VUS le plus vendu au Canada, le modèle RAV4 de Toyota, serait exempté de la taxe solidaire, ses émissions étant inférieures au seuil de 210 g de CO2/km.

Ça mérite des explications

Contacté par Radio-Canada, Alexandre Leduc, de Québec solidaire, a qualifié de surprenante l'initiative du gouvernement.

Ils [le gouvernement, NDLR] nous doivent des explications. Comment se fait-il qu'ils ont procédé de la sorte et qu'ils ont dit l'inverse pendant la campagne électorale? , a demandé le député d'Hochelaga-Maisonneuve.

« Ce serait dommage qu'ils aient alimenté le cynisme à travers cette opération-là de dire une chose et de faire le contraire. » — Une citation de Alexandre Leduc, député de Québec solidaire